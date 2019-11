La caduta del Muro di Berlino/ 30 anni fa via l’ultimo baluardo della Guerra Fredda

Era il 9 novembre 1989, esattamente trenta anni fa, quando avvenne qualcosa di incredibile: la caduta del Muro di Berlino, considerato l’ultimo baluardo della Guerra Fredda. Una barriera non solo simbolica, che tenne in ostaggio una intera generazione di berlinesi. Resta ben scolpita nella memoria e sulle pagine dei libri di storia, l’immagine dei giovani che a picconate colpiscono la barriera. In tre giorni, oltre due milioni di persone superano quel confine segnando la fine di un’intera epoca segnata dalla contrapposizione tra le due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica. Era stato Walter Ulbricht, Presidente del consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca (DDR), in una conferenza del 15 giugno 1961 ad annunciare che non ci sarebbe stato alcun muro. Eppure, nella notte tra il 12 ed il 13 agosto del medesimo anno, il regime comunista diede il via alla costruzione di quella barriera che rimase in piedi per i successivi 28 anni, rappresentando la separazione, fisica ed ideale, della città di Berlino. Una suddivisione segnata già 12 anni prima con la presenza di due stati, Germania Est e Germania Ovest, con capitali Berlino e Bonn. La ragione principale fu quella di bloccare l’esodo dei cittadini da Berlino verso i territori occidentali. Un fenomeno che interessava soprattutto giovani istruiti speranzosi di trovare condizioni di vita favorevoli ma che, con la loro fuga, avrebbero portato ad una crisi per la parte orientale della città che si andava così privando gradualmente della propria classe dirigente. L’emorragia a quel punto andava tamponata in tempo e per questo si decise di “bloccare” i cittadini della zona Est.

LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO, “COME UNA MACCHINA DEL TEMPO”

Per 28 lunghi anni, prima della caduta del muro di Berlino, la barriera di cemento armato lunga 155 chilometri divise fisicamente la capitale tedesca in due parti: Berlino Est, controllata dall’Unione Sovietica e Berlino Ovest, zona di occupazione americana, britannica e francese. Con il passare degli anni il Muro fu reso sempre più invalicabile, anche in seguito alla presenza della cosiddetta “striscia della morte”, una lingua di terra nel mezzo presidiata dai cecchini. Secondo i libri di storia, almeno 200 persone trovarono la morte mentre tentavano la fuga verso Berlino Ovest. A riuscirci furono in 5000 nelle modalità più disparate, dai tunnel scavati sottoterra, ai ‘nascondigli’ nel doppiofondo dei bagagliai. Ovviamente la costruzione del Muro di Berlino, avvenuta in una sola notte, portò all’interruzione improvvisa delle linee di trasporto pubblico e delle strade. Il Muro rappresentava il sistema divisorio ma altri recinti fortificati emersero con il passare del tempo, affiancati da bunker, fossati, tratti di filo spinato e torri di guardia, oltre ai numerosi posti di blocco tra cui il famigerato “Checkpoint Charlie”. La Germania Est legittimò la costruzione del Muro definendolo “un muro di protezione antifascista” mentre dall’altra parte della barricata era considerato il “muro della vergogna”. Roberto Giardina, giornalista e scrittore visse quegli anni e li descrisse così: “Il muro era come una macchina del tempo. Si passava Checkpoint Charlie e si piombava nel passato, negli anni Cinquanta. Meno luci, niente insegne, anche l’aria aveva un altro odore, impestata dalle Trabant, le vetturette in plastica simbolo dell’industria nella Ddr”. Con la sua caduta fu aperta ufficialmente la strada alla riunificazione del Paese, avvenuta il 3 ottobre 1990.

