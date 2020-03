La Casa di Carta 4, video trailer/ È guerra nella banca: Nairobi muore?

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale de La Casa di Carta 4. La stagione sarà disponibile da venerdì 3 aprile 2020 sulla piattaforma streaming. Le prime immagini svelano come la banda di rapinatori faccia il possibile per salvare Nairobi, colpita da due proiettili della polizia. Il videomessaggio del Professore “per Nairobi e per Lisbona” aveva lasciato intendere che per i due non ci fosse più nulla da fare, lanciando parecchi dubbi sulla trama. Col trailer però si aprono nuovi scenari. Nel video il capo della banda, interpretato da Alvaro Morte, invita alla resistenza, a non cedere allo Stato che sta denigrando la loro immagine. Queste le parole con cui accompagna le immagini: “Per Nairobi, per Lisbona, per la verità”.

La Casa di Carta 4: episodi e data d’inizio

La terza e la quarta stagione della serie sono state girate in maniera consecutiva con un totale di 16 episodi. La quarta stagione sarà suddivisa in 8 episodi della durata tra i 40 e i 50 minuti. Riguardo la trama, l’ultimo episodio della terza stagione vede da un lato i rapinatori nella Banca di Spagna assistere Nairobi sanguinante, mentre le forze dell’ordine sono pronte a fare irruzione con i carri armati. Ma Palermo, Tokyo e Rio si preparano per una risposta adeguata. Nel frattempo, la polizia circonda il perimetro del bosco dove si nascondono il Professore e Lisbona, che sembrano non avere speranze. La polizia scopre la donna e la mette alle strette con una pistola chiedendole dov’è il professore. Partono due spari, che portano a pensare che lui e la compagna siano stati giustiziati. Ma non è così.





