LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE/ Il ritorno dell’iconico franchise horror

Negli ultimi anni, in più di un’occasione, al termine della visione di un film horror è balzata la sensazione di aver già visto – almeno in parte – qualcosa di simile. Le grandi pellicole dell’orrore realizzate recentemente sono pochine, ma ci sono. Tra quelle più stuzzicanti rientra sicuramente La casa – Il risveglio del male diretto da Lee Cronin, già apprezzato per il suo Hole – L’abisso, ora disponibile in 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD e on demand con Warner Bros. Entertainment

SINOSSI – Spostando l’azione dai boschi alla città, “La Casa – Il Risveglio del Male” racconta l’intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Sutherland e Sullivan, il cui ricongiungimento viene interrotto dall’ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore.

Sequel diretto della saga de La casa, nonché quinto capitolo in ordine cronologico, La casa – Il risveglio del male è uno splatter duro e puro, un grande omaggio all’horror vecchio stile e sicuramente non adatto ai più sensibili. Adrenalinico e viscerale nonostante una scrittura a volte non entusiasmante,il fil diretto da Cronin si contraddistingue per la sapiente gestione del ritmo e della tensione e soprattutto per la sua truculenza: c’è tanto sangue, c’è tanta violenza, c’è tantissima brutalità. Tante citazioni apprezzate dai cultori del generale, da Stanley Kubrick al “nostro” Lamberto Bava. Da non perdere assolutamente.

