LA CLASSIFICA DEI LEADER IN CASO DI INVASIONE ALIENA/ Primo Schwarzenegger, Trump…

A quale leader vorreste affidare la risposta della Terra in caso di un’invasione aliena? Le persone che hanno risposto ad un sondaggio lanciato da Blaze TV non hanno dubbi: il migliore sarebbe Arnold Schwarzenegger. Muscoli, vero, un passato cinematografico che accresce il suo curriculum, altrettanto vero, ma anche un passato da politico come governatore della California che fanno dell’ex body-builder il profilo perfetto per interpretare la risposta terrestre in caso di attacco da parte dei marziani, dei venusiani o dagli extraterrestri provenienti da chissà quale galassia. Al secondo posto si piazza un altro attore come Will Smith: non c’è bisogno di dire che ad accendere la fantasia di chi ha votato per lui sia stata stuzzicata in particolare dalle prove che Will Smith ha fornito in film come Independence Day e nella saga di X-Men. Ma la lista prosegue con nomi altrettanto improbabili.

Francesca Musci e Stefano Protaggi/ Esperimento riuscito a Matrimonio a Prima vista..

LA CLASSIFICA DEI LEADER IN CASO DI INVASIONE ALIENA

Al terzo posto si è piazzato il documentarista Sir David Attenborough (l’equivalente del nostro Piero Angela). Al quarto posto Bruce Willis davanti a Tom Cruise. Tutti uomini d’azione, come del resto Harrison Ford, sesto della graduatoria. Per trovare una donna bisogna scendere fino al settimo posto: si tratta di Sigourney Weaver ed è probabile che per lei abbia influito il ruolo di Ripley in “Alien”. Ottavo posto in classifica per Donald Trump: c’è qualcuno che lo vedrebbe bene nel ruolo. The Donald sarà lieto di sapere che il suo posizionamento è migliore di quello ottenuto da Kamala Harris e Joe Biden, rispettivamente al diciannovesimo e ventesimo posto. Tra i politici, meglio ha fatto il primo ministro inglese, Boris Johnson, classificatosi 12esimo. Blaze ha commentato la classifica sottolineando come sia “preoccupante vedere che così tante celebrità con esperienze fittizie con gli alieni siano considerate da tanti candidati migliori dei nostri leader mondiali attuali“. Schwarzenegger comunque non sembra essere intenzionato a tirarsi indietro in caso di invasione aliena e su Twitter commenta: “Voglio ringraziare la gente per aver riposto fiducia in me. Sono pronto a servire“.

LEGGI ANCHE:

Diletta Leotta e Can Yaman, anello da 40mila euro/ Lei lo sfoggia in diretta e lui...AMICI 2021 SERALE, ED. 20/ Eliminati e diretta 1a puntata: Celentano vs Cuccarini

© RIPRODUZIONE RISERVATA