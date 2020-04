La CNN censura Donald Trump/ In tv solo metà briefing: “Usa il virus per propaganda”

Pubblicità

La CNN, celebre emittente televisiva degli Stati Uniti d’America, attacca Donald Trump e prende le distanze, in un certo senso, dalle sue parole; infatti, da alcuni giorni a questa parte, la tv non ha più trasmesso la prima parte della lunga diretta della conferenza stampa quotidiana del tycoon sull’emergenza connessa alla pandemia di Coronavirus, poiché in essa il presidente parla senza contraddittorio e fa “mera propaganda politica”. La CNN accende i riflettori solo quando comincia il botta e risposta con i giornalisti, che possono porre quesiti ed eventualmente muovere obiezioni nei confronti di Trump. “Anche dopo tre anni tumultuosi in cui il presidente Donald Trump ha distrutto il decoro della sua carica, la sua riluttanza a fornire una leadership unificante ha ancora il potere di sconvolgere – si legge in un articolo comparso sul sito internet della stessa emittente –. Il briefing quotidiano della task force Covdi-19 è diventato la principale manifestazione di questo deficit di gestione nazionale e ha in gran parte perso ogni scopo nel trasmettere informazioni utili in un momento difficile, se questo fosse mai stato l’obiettivo. Invece, il presidente passa il suo tempo a cercare continuamente di riparare la propria immagine, mascherando la sua risposta tardiva e difettosa all’emergenza”.



