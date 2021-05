La Compagnia del Cigno 2/ Anticipazioni puntata oggi 9 maggio: Marioni nei guai

La Compagnia del Cigno 2, anticipazioni puntata oggi, 9 maggio

Tutto è pronto per la messa in onda de La Compagnia del Cigno 2. L’appuntamento è fissato su Rai1 proprio oggi, 9 maggio, con la quinta puntata e, in particolare, gli episodi nove e dieci dal titolo, rispettivamente, Segreti e menzogne e Lo strappo. I colpi di scena ormai sono all’ordine del giorno e il fatto che Marioni sia di nuovo con le spalle al muro per via di Teoman, tutto è destinato a cambiare ancora. Le anticipazioni rivelano che il maestro nuovo arrivato di questa stagione, è rimasto coinvolto in un terribile incidente che adesso getta un’ombra su Marioni e anche sul Conservatorio. Le indagini finiscono nelle mani dell’Ispettrice Modiano che si occupa del caso e parte proprio dal primo sospetto ovvero il Maestro Luca Marioni e questo non farà altri che rimediare a tutto quello che Teoman ha combinato: Matteo e gli altri sono di nuovo uniti per aiutare il suo maestro.

LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2/ Anticipazioni e diretta 2 maggio: finale tragico per Kayà

La Compagnia del Cigno 2: Marioni non vuole più combattere

Nel nuovo doppio episodio de La Compagnia del Cigno 2 si continuerà a parlare di quello che è successo al nuovo professore ma questo non farà altro che rimettere insieme i ragazzi dimenticando quello che è successo nei giorni scorsi per via del concorso al quale dovevano prendere parte. A loro si unisce anche Barbara che è pronta ad allontanarsi dalla relazione un po’ malata che ormai ha da tempo con Lorenzo, ma sarà davvero così facile? Con l’aiuto dei suoi Maestri e dei ragazzi, alla fine troverà la forza di reagire proprio mentre Luca capisce che è il caso di mollare e perde la voglia di combattere. Matteo teme che proprio la rabbia possa aver annebbiato la mente di Marioni tanto da compiere gesti fuori controllo, ma sarà davvero questo il caso? Robbo deve confrontarsi con la libertà di Natasha e Rosario mentre Gabriella si prepara ad accontentare luca sostenendo la sua colpevolezza, cosa avrà in serbo per lui?

