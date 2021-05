Anticipazioni La Compagnia del Cigno 2/ Quinta puntata: Luca al centro di un giallo

Andrà in onda domenica 9 maggio la quinta puntata de La Compagnia del Cigno 2, la fiction di Rai1 con Alessio Boni e Anna Valle incentrata sulle vicende di sette giovani musicisti iscritti al Conservatorio ‘Verdi’ di Milano. Il titolo del primo episodio è Segreti e menzogne: un tragico evento ha investito il maestro Kayà (Mehmet Günsür) in circostanze poco chiare. L’ispettrice Modiano (Vanessa Compagnucci) sospetta che Luca (Alessio Boni) c’entri qualcosa con l’incidente. In Conservatorio sono tutti sconvolti, ma i ragazzi della Compagnia si dicono pronti a dimostrare l’innocenza del loro maestro. Anche Barbara (Fotinì Peluso) partecipa all’impresa, mentre inizia a maturare un senso di disgusto sempre più forte nei confronti del suo legame malato con Lorenzo (Giacomo Del Papa). Matteo è l’unico a dubitare di Marioni, insieme a Gabriella (Angela Baraldi), che con Kayà ha avuto una relazione.

Anticipazioni La Compagnia del Cigno 2, quinta puntata: Gabriella incastra Luca

Nel secondo episodio dal titolo Lo strappo, Robbo (Ario Nikolaus Sgroi) si rende conto che Natasha (Sofia Iacuitto) non è probabilmente la ragazza giusta per lui. Anche Rosario (Francesco Tozzi) si trova nuovamente in difficoltà con Anna (Anna Nagai). Aiutata dai maestri e dalla Compagnia, Barbara trova la forza di ribellarsi a Lorenzo e di reagire di fronte al suo comportamento manipolatorio. Gabriella, intanto, è pronta a sostenere la colpevolezza di Luca, che – dal canto suo – non ha più la forza di difendersi. Per quest’ultimo, le cose si complicano ulteriormente. L’appuntamento con la quinta puntata de La Compagnia del Cigno 2 è per domenica 9 maggio in prima serata su Rai1.

