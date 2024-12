La conquista del West, diretto da quattro maestri: Thorpe, Ford, Hathaway e Marshall

Giovedì 26 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 15:30, il film dal titolo La conquista del West. Si tratta di un western del 1962 distribuito e prodotto da MGM. Il film è suddiviso in cinque episodi che raccontano la storia di una famiglia che si mette in viaggio verso l’Ohio alla ricerca di una terra fertile da coltivare. Visto la complessità della storia, la regia di La conquista del West è stata affidata a quattro registi, tra i più grandi del genere: Richard Thorpe, Henry Hathaway, John Ford (vincitore di quattro premi Oscar) e George Marshall.

Il cast di La conquista del West è ricco di attori pluripremiati quali Henry Fonda, vincitore di tre premi Oscar, 1 premio Bafta, 2 Golden Globe e 1 premio di Donatello; Gregory Peck, vincitore di 1 premio Oscar, 2 David di Donatello e 5 Golden Globe. Inoltre bisogna ricordare Carolyn Jones, George Peppard, Spencer Tracy e Lee J. Cobb.

La trama del film La conquista del West: l’epopea di una famiglia

La conquista del west è un film diviso in cinque parti. Il primo episodio è intitolato I fiumi ed è ambientato nel 1839.

La famiglia Prescott composta da padre, madre, due figlie da marito e figlio piccolo, decidono di raggiungere l’Ohio alla ricerca di una terra fertile dove costruire il loro futuro. La famiglia prende un vapore e durante il viaggio conosce un’altra famiglia numerosa, poi scelgono di spostarsi lungo il fiume attraverso due zattere realizzate da loro con tronchi d’albero. Si accampano in un bosco e qui conoscono Linus, un uomo che è diretto verso la città per vendere le pelli di castoro. Eve, una delle figlie di Prescott se ne innamora. Una brutta avventura che capita a Linus e la morte dei genitori di Eve fanno avvicinare i due giovani che decidono di stare insieme.

Il secondo episodio s’intitola Le grandi pianure. Siamo nel 1850, Lily, la seconda figlia di Prescott, ama la bella vita, le feste e i balli. Dopo essere diventata una brava cantante e ballerina inizia a esibirsi in diverse città. Un giorno le arriva la notizia di aver ereditato una miniera in California. Sale sulla carovana e si mette in viaggio, ma quando arriva a destinazione scopre che la miniera è esaurita e non vale un quattrino. Lily torna al suo lavoro e comincia a esibirsi ovunque finché incontra l’amore.

Il terzo episodio s’intitola La guerra civile. Eve e Linus hanno continuato a coltivare i campi e hanno avuto due figli. Scoppia la guerra civile, Linus parte e viene ucciso in battaglia. Anche suo figlio parte per la guerra. Un’impresa provvidenziale gli fa guadagnare i gradi di ufficiale. Quando torna a casa scopre che anche la madre è morta.

Il quarto episodio s’intitola La ferrovia. Zeb lascia al fratello la sua parte di eredità per continuare la carriera militare. Va a comandare un reparto che si sta occupando della costruzione della ferrovia, diretto da un personaggio spregevole che per ridurre le spese e i tempi di realizzazione, vuole far passare la linea in un territorio di appartenenza degli indiani. Zeb interviene per mantenere stabili i rapporti con gli indiani senza creare contrasti.

Il quinto episodio s’intitola Il fuorilegge. Lily è rimasta vedova e vende le sue ricchezze. Il ranch in Arizona lo dona a suo nipote Zeb chiedendo in cambio ospitalità visto l’età oramai avanzata. Il ragazzo va alla stazione a prendere la zia e incontra Charlie Gant, un fuorilegge che ha mandato in carcere e che ha sete di vendetta nei suoi confronti. Zeb intuisce che il fuorilegge vuole assaltare il treno che nei prossimi giorni trasporterà un grosso quantitativo di oro. Gant viene ucciso e Zeb lasciato il ruolo di sceriffo si trasferisce con la sua famiglia nel ranch che gli ha offerto la zia.