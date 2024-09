Il pistolero di Dio, film su Rete 4 diretto da Lee H. Katzin: scopriamo il cast

Domenica 8 settembre, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:40, andrà in onda il film western statunitense Il pistolero di Dio, prodotto nel 1969 dalla King Brothers Productions e diretto da Lee H. Katzin, qui al suo esordio, conosciuto per aver ideato la serie TV di fantascienza del 1977 L’uomo di Atlantide e per il film Le 24 ore di Les Man, con Steve McQueen.

Gallo cedrone/ Pomeriggio Verdone su Rete 4: trama e cast del film di oggi domenica 8 settembre 2024

Il film racconta le vicende dell’ex pistolero Jim Killian, interpretato da Glenn Ford, una delle stelle più luminose di Hollywood negli anni ’50, interprete di film cult come Gilda, Quel treno per Yuma, Angeli con la pistola e molti altri. Completano il cast Carolyn Jones, Barbara Hershey, Roger Perry e David Carradine.

Chi è il vincitore Leone d'Oro, Mostra del Cinema di Venezia 2024/ Trionfo di Almòdovar

La trama del film Il pistolero di Dio: un pastore di anime con la pistola nella fondina

Ne Il pistolero di Dio, mentre si dirige a Vine Gardon, un giovane cowboy, che si fa passare per predicatore, di nome Jim Killian si imbatte in due ragazzi che stanno aspettando la morte di un uomo indiano dopo averlo impiccato. Preso dall’ira di fronte all’ingiustizia che sta vedendo e al sarcasmo e menefreghismo dei due ragazzi, Jim decide di dar loro una lezione facendoli scappare.

Qualche giorno dopo incontra nuovamente i ragazzi nel saloon della cittadina e venendo a sapere che uno dei due è figlio di Asa Beck, un allevatore che sta sterminando tutti i pascoli dei pastori per averne il controllo, decide di dar loro un’altra lezione. Dopo aver respinto l’offerta di lavoro di Beck e vivendo sotto continue minacce, decide di comprare una stalla nella cittadina adempiendola a chiesa in cui tutte le persone desiderose di pace possono riunirsi lì e ascoltare la sua predica domenicale. Anche alcuni collaboratori di Beck decidono di abbandonarlo e convertirsi, causando la sua ira e la maggiore distruzione dei pascoli dei pastori.

FESTIVAL VENEZIA 2024/ Leone d’Oro ad Almodóvar, la vita vera commuove sempre

Jim in realtà non è soltanto un predicatore, ma anche un ex-pistolero e sarà costretto a prendere una decisione: usare le armi o trovare il compromesso di pace con Beck. Sarà una donna a dissuaderlo dall’usare la violenza, convincendolo a presentarsi sulle rive del fiume insieme alle donne e ai bambini dei pastori. Beck trovatosi di fronte tante persone innocenti e avendo perso già un figlio durante uno scontro, decide di ascoltare la parole di pace di Jim e abbandonare la sua persecuzione verso i pastori.