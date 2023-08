La crisi climatica renderà le assicurazioni più costose/ L’allarme: “Rincari fino al 15%”

La crisi climatica, secondo il primo ministro canadese Justin Trudeau, in futuro renderà il costo delle assicurazioni insostenibile per moltissime persone. Un posizione esposta, quasi per errore, durante un intervento a Global News, nel quale ha parlato dei violenti incendi che stanno colpendo diverse parti del Canada. Insomma, quella che il quotidiano italiano La Verità definisce “eco-ansia”, ovvero come sta essendo sempre più dispregiativamente appellata la paura per la crisi climatica, avrà l’effetto, ancora una volta, di danneggiare le tasche dei cittadini, già minacciate dalle numerose limitazioni che nei prossimi anni dovranno affrontare, come per esempio quella di munirsi di una macchina elettrica, oppure quella di dover necessariamente coibentare la propria abitazione.

IBC conferma: “Le assicurazioni costeranno fino al 15% in più per la crisi climatica”

Insomma, Trudeau, forse involontariamente, si è lasciato scappare che a causa della crisi climatica “sarà sempre più difficile per i canadesi ottenere le assicurazioni, perché più costose”. Una situazione che, purtroppo, potrebbe presentarsi analoga anche in Italia, dove per gli assicurati colpiti da un evento climatico avverso è già piuttosto difficile ottenere i risarcimenti che, tecnicamente, gli sarebbero dovuti, ma in merito alla quale non è ancora stato espresso nessun parere, positivo o negativo che sia.

Invece, la posizione di Trudeau sulla crisi climatica e sul costo delle assicurazioni è stata confermata dalla International Broker Company (IBC), che ha stimato aumenti fino al 15% nei prossimi anni. Craig Stewart, vicepresidente di IBC, ha spiegato che tali aumenti saranno giustificati dal generale costo della vita che sta crescendo e che obbligherà a sostenere spese sempre maggiori per le ricostruzioni. Inoltre, Stewart ha detto che la sua compagnia sta attualmente valutando il modo in cui le varie comunità locali sono preparate ad affrontare la crisi climatica e i sempre, probabilmente, crescenti eventi meteo eccezionali, sottintendendo che in caso siano poco preparate, probabilmente, i costi delle assicurazioni aumenteranno ulteriormente.

