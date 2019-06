La dieta per perdere 5 kg in 10 giorni/ Facile da seguire e utile per depurarsi

Ormai l’estate è arrivata per questo sarà difficile sottrarsi alla prova costume. Sono numerose comunque le diete lampo che promettono dimagrimenti rapidi come quella che porta a perdere 5 kg in 10 giorni. Si tratta di un regime alimentare che aiuta inoltre a depurare l’organismo dalle tossine e inoltre è davvero molto facile da seguire anche per quelli che lavorando tutto il giorno hanno delle difficoltà puramente organizzative. Va ovviamente ricordato che non si deve affrontare un regime alimentare così radicale senza consultare il medico curante. Questo perchè in molti potrebbero ritrovarsi di fronte a dei problemi di salute. Attenzione dunque a privarsi di alcuni alimenti che magari risultano essere importanti.

La dieta per perdere 5 kg in 10 giorni: cosa si mangia?

Ma cosa si mangia nella dieta per perdere 5 kg in 10 giorni? Non sono poi molte le rinunce da dover fare, ma è importante seguire le regole scritte con precisa attenzione. Si parte con una colazione leggera che prevede yogurt magro, cereali integrali e un tè o un caffè. A metà mattina invece sarà il momento di uno spuntino con uno yogurt. A pranzo si potrà mangiare una minestra di verdure di stagione o un passato, mentre la sera sarà il momento di proteine. Questo secondo pasto prevede il consumo di carne bianca, pesce fresco, pollo e molti altri alimenti. Importante è fare attenzione anche ai metodi di cottura, no al fritto mentre è consigliata la cottura ai ferri oppure quella a vapore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA