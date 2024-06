La dieta rigidissima di Carla Bruni/ L’ex premier dame: “Tisane di giorno e un pasto solo alla sera”

L’ex premier dame e modella, Carla Bruni, si è raccontata ad Oggi, una intervista in cui ha affrontato svariati argomenti fra cui quello riguardante l’alimentazione e la dieta. La poliedrica artista ha svelato di seguire un rigidissimo regime alimentare durante il quale mangia pochissimo, tra l’altro solo di sera. Carla Bruni ha motivato questa sua scelta precisando che digerire la affatica, ed inoltre ha ammesso di aver “paura di prendere peso. Non lo so, non ci penso tanto”.

L’ex modella oggi 56 anni, da 16 anni a fianco dell’ex presidente della Francia Nicolas Sarkozy, spiega di essere poco “lucida” appena si sveglia, iniziando a fiorire solo dalle sette di sera. Ma vediamo questa dieta rigidissima seguita da Carla Bruni, precisando che “La carbonara con la panna? No, meglio senza. Sono abituata a mangiare solo la sera. Il motivo? Digerire mi affatica. E forse sì, ho solo paura di prendere peso”.

LA DIETA RIGIDISSIMA DI CARLA BRUNI: “DA PICCOLA 30 COCA COLA AL GIORNO”

Spesso e volentieri durante il giorno si ciba solo di tisane, mentre da bambina era solita bere tantissima Coca Cola, fino a 30 al giorno, poi arrivò la dipendenza dall’alcool da cui fortunatamente Carla Bruni è guarita: “La dipendenza non è un perché, è un come. È un modo di vivere che parte da lontano, un gesto rassicurante. Prima dell’alcol c’era lo zucchero, da bambina bevevo 30 Coca Cola al giorno. Sono eccessiva, non ho vie di mezzo. Quindi, mi devo controllare”.

Un carattere particolare il suo, che evidentemente si riflette nel cibo, come appunto dimostrato il fatto di non cibarsi praticamente mai durante il giorno. “Ho le piccole nevrosi di tutte le persone che vivono in un certo confort. E sono un po’ traumatizzata, questo sì. Mia madre mi ha avuto da un uomo che non era quello che io credevo fosse mio padre, l’ho scoperto solo da adulta ma qualche segno deve averlo lasciato”, ha aggiunto per “motivare” i suoi problemi.

LA DIETA RIGIDISSIMA DI CARLA BRUNI: OCCHIO AL FAI DA TE

Ovviamente la dieta di Carla Bruni non è consigliabile e come spesso e volentieri vi scriviamo in questi pezzi qualora voleste iniziare un piano alimentare particolare bisognerà sempre rivolgersi da medici nutrizionisti e specialisti e mai evitare il fai da te. Inoltre, digiunare può essere utile in determinati momenti, come ad esempio la sera, quando si consigliano sempre dei pasti più leggeri di modo da digerirli facilmente e non compromettere il sonno, di conseguenza Carla Bruni sembrerebbe praticare una dieta al contrario del dettame medico.

Ciò non esclude comunque che la stessa modella italo-francese sia seguita da un nutrizionista, anche se ovviamente cibarsi solo di tisane non è consigliato soprattutto in un periodo come l’estate dove le forze possono venire meno per via delle alte temperature unite al lavoro o mansioni casalinghe.











