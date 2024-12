Sorella minore di Valeria Bruni Tedeschi, Carla Bruni, modella nonché moglie dell’ex presidente Sarkozy, si è trasferita in Francia con la famiglia quando aveva appena 7 anni. Tanti successi da modella e d’attrice nel corso della carriera, anche se ovviamente a far esplodere la sua popolarità è stato il matrimonio con il ventitreesimo presidente della Repubblica francese, incaricata dal 2007 al 2012. Carla Bruni, solamente in età avanzata, ha scoperto di non essere figlia di Alberto Bruni Tedeschi, papà invece dei fratelli Valeria e Virginio, quest’ultimo morto nel 2006 a causa delle complicazioni dell’HIV. La modella, infatti, e nato dalla relazione extraconiugale tra la madre Marisa Borini, e l’imprenditore torinese Maurizio Remmert, con il quale ha instaurato un rapporto con il tempo, tanto che questo si è visto spesso anche alle feste all’Eliseo.

Parlando della fatto che la sorella avesse un papà differente da lei, Valeria Bruni Tedeschi ha spiegato: “L’ho saputo il giorno dei miei 30 anni. Mio padre mi ha detto che aveva un dubbio, io mangiavo un mandarino. Gli ho detto ‘a me non mi importa’. L’ho saputo prima di mia sorella“. Come raccontato a “Belve”, Scoprire che Carla non fosse sua sorella naturale da parte di papà, è stato un vero e proprio shock per l’attrice.

Carla Bruni, chi è la sorella di Valeria Bruni Tedeschi: gli scontri sui film

I rapporti tra Valeria Bruni Tedeschi e Carla Bruni non sono sempre stati idilliaci. Negli ultimi anni, infatti, le due hanno spesso discusso poiché secondo Carla, Valeria avrebbe rappresentato in maniera scorretta alcuni familiari, tra i quali anche la Première dame di Francia. Accuse alle quali Valeria ha risposto scusandosi e sottolineando di aver solamente preso ispirazione. Parlando della sorella, l’attrice, ha spiegato di volerle molto bene e di vederla come una persona stupenda anche se a volte fragile e dunque da difendere e preservare.