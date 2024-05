LA DONNA PER ME, RAI 2/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Raiplay

La donna per me, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Scopriamo insieme le curiosità della commedia sentimentale La donna per me, in onda oggi, venerdì 10 maggio, su Rai 2 alle 21,20 e contemporaneamente in diretta streaming video su RaiPlay. La pellicola è anche presente sulla piattaforma Now TV. Il film è stato girato tra Roma e Spoleto nel febbraio 2021 ed è uscito su Sky Cinema il maggio successivo. Il film La donna per me ha raccolto il consenso del pubblico, sia per la storia ben sviluppata che per le ottime capacità interpretative del cast. Protagonista assoluto Andrea Arcangeli, classe 1993: dopo una prima esperienza in teatro sotto la guida del direttore della scuola S.M.O. Giampiero Mancini, ha esordito in televisione nel 2012 con un piccolo ruolo nella seconda stagione di Benvenuti a tavola – Nord vs Sud. L’attore è poi sbarcato anche sul grande schermo nel 2015 con Tempo instabile con probabili schiarite di Marco Pontecorvo, al fianco di alcuni nomi importanti del cinema italiano, come Carolina Crescentini e Luca Zingaretti.

Proprio qualche settimana fa Arcangeli è tornato nelle sale cinematografiche con il film horror Omen – L’origine del presagio di Arkasha Stevenson, sesto capitolo della saga. Per quanto riguarda la sua vita privata, Andrea ha un profilo

Instagram ufficiale di 47,8 follower su cui pubblica molti scattiartistici legati in particolare ai suoi viaggi e ai suoi progetti professionali. L’attore è stato legato per lungo tempo alla collega Matilde DeAngelis, ma i due si sono lasciati nel 2021 e da allora non si hanno più notizie di relazioni importanti.

La donna per me, diretto da Marco Martani in onda su Rai 2

La commedia sentimentale del 2022 dal titolo La donna per me è prodotta in collaborazione da Lucky Red, Rai Cinema e Sky ed è scritta e diretta dal regista italiano Marco Martani, nominato ai David di Donatello come miglior regista emergente per Cemento armato.

Il protagonista maschile del film La donna per me è interpretato dal giovane Andrea Arcangeli, diventato famoso grazie all’interpretazione del celebre calciatore Roberto Baggio ne Il Divin Codino, prodotto da Netflix.

Al suo fianco la talentuosa Alessandra Mastronardi, indimenticabile Eva nella serie tv di successo I Cesaroni, e più recentemente molto amata dal pubblico per il personaggio di Alice Allevi nella serie televisiva L’allieva.

Nel cast anche: Stefano Fresi, vincitore del Nastro d’Argento come miglior attore di commedia per C’è tempo di Walter Veltroni; Cristiano Caccamo, che ha preso parte lo scorso anno alla terza edizione di LoL – Chi ride è fuori; infine Eduardo Scarpetta, volto conosciuto dal pubblico per la partecipazione alla serie televisiva Rai L’amica geniale.

La trama del film La donna per me: un uomo che sta per sposarsi immagina e vive una vita alternativa

La donna per me racconta le vicende di Andrea (Andrea Arcangeli) e Laura (Alessandra Mastronardi), una giovane coppia che sta per convolare felicemente a giuste nozze. I due sono fidanzati dai tempi dell’università ma, dopo tanti anni di unione, Andrea inizia a nutrire alcuni dubbi riguardo le sue scelte. L’idea di trovarsi davanti a un passo così importante come quello del matrimonio crea in lui un profondo nervosismo, tanto da iniziare a immaginare come sarebbe stata la sua vita se non avesse scelto di fidanzarsi con Laura.

La storia ha una svolta inaspettata quando Andrea al risveglio scopre di trovarsi in un’altra vita in cui Laura non esiste. Giorno dopo giorno il protagonista si trova a vivere tanti versioni differenti di se stesso, finendo in situazioni che non aveva mai neanche immaginato, come essere un grande cantante rock, un affascinante dongiovanni e così via. Se da un lato questa è un’esperienza eccitante e straordinaria, dall’altro il giovane inizia a sentire fortemente la mancanza di Laura. Andrea è quindi deciso a rompere l’incantesimo, ma come può fare per tornare alla sua vita reale?

