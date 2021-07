La doppia vita di mio marito/ Su Rai 2 il film con Amy Nuttal (oggi, 7 luglio 2021)

La doppia vita di mio marito va in onda su Rai 2 oggi, 7 luglio 2021, a partire dalle 21,20. La pellicola è una produzione serbo/statunitense del 2018. Il regista è l’autore britannico Jonathan English. Il cast è formato da attori noti soprattutto al pubblico televisivo: Amy Nuttal, Tamara Aleksic, Daniel Lapaine. La pellicola è indicata in particolar modo a tutti gli amanti del genere thriller. Questo perché sono numerosi i momenti di grande tensione che si muovono dall’inizio alla fine della pellicola. Costruito in maniera discreta è un film che sicuramente può intrattenere un’ampia fetta di pubblico. Certo è sbagliato aspettarsi il grande capolavoro quando di fronte al massimo potremmo trovarci un buon film.

Tentacoli/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda (oggi, 7 luglio)

La doppia vita di mio marito, la trama de film

La narrazione de La doppia vita di mio marito è incentrata su Sabrina, la protagonista, che vive una vita apparentemente tranquilla con il marito Fletcher, il quale, però, le nasconde parecchi segreti. La donna, però, visti i numerosi viaggi del marito, comincia a pensare che possa avere un’amante a Parigi. Infatti, Sabrina, aveva compreso benissimo, perché l’uomo non solo aveva un’altra donna, ma aveva formato anche una nuova famiglia con lei. Le cose si complicano ulteriormente, quando la donna, intenzionata a mascherare il marito, fa emergere anche gli affari illegali di Fletcher e di suo padre. Il suocero, preoccupato per il suo lavoro, escogita di tutto pur di impedire a Sabrina di arrecargli dei danni. La vita della donna è in serio pericolo, perché l’uomo è deciso ad ucciderla.

LEGGI ANCHE:

Cambiare per amore/ Non va in onda. Su Canale 5 il film "Un’estate perfetta"Hunger games: Il canto della rivolta Parte II/ Su Italia 1 il film con J.Lawrence

© RIPRODUZIONE RISERVATA