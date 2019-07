La ex si sposa, 22enne si suicida in diretta su Facebook/ La lettera sconcertante

Suicida in video in diretta Facebook. Arriva dall’India la tragica storia di un giovane ragazzo che si è suicidato, distrutto dall’amore per la sua ex fidanzata. Shyam Sikarwar, chiamato Raj dai suoi conoscenti, aveva solo 22 anni quando ha compiuto il folle gesto: dopo aver appreso del matrimonio della sua ex con un altro uomo, non ha trovato altro modo di superare il dolore, se non arrivando ad un gesto estremo, il suicidio. Le notizie recenti sul caso di cronaca che nelle ultime ore ha scosso l’India arrivano direttamente da un giornale locale, il The Times of India. Nell’articolo si leggono le parole delle forze dell’ordine locali e dei soccorritori che hanno descritto quanto visto una volta sul posto. Inoltre, hanno pubblicato la lettera di 4 pagine che Raj avrebbe scritto per spiegare le ragioni che lo hanno portato al suicidio.

La ex si sposa, lui non sopporta il dolore: si suicida in diretta Facebook

La vicenda si è svolta in India, nel villaggio di Rhaiba che si trova ad Agra. Raj è stato trovato impiccato all’interno del tempio. Quella di Raj è una storia toccante, ma forse anche un grido di aiuto: il giovane ragazzo, infatti, ha deciso di filmare il tragico momento. Non si tratta di un video qualunque: Raj ha scelto di impiccarsi in diretta, mostrando ai contatti di Facebook il dolore straziante che gli ha spezzato il cuore. Nella lettera indirizzata alla famiglia, il ventiduenne spiega cosa lo ha spinto al suicidio e aggiunge un dettaglio: “mi manca. Non posso vivere senza di lei. Non sopporto il fatto che si sposi con qualcun altro. Lo stress di perderla mi ha colpito tanto da perdere il lavoro” è quanto si legge dalla traduzione della lettera. Intanto, la Polizia ha dichiarato che “il corpo della vittima è stato trovato all’interno del tempio, dai locali che vi si erano recati. Durante l’indagine è stato scoperto che il ragazzo era depresso e disoccupato” proprio perché la sua ex fidanzata, di cui era ancora innamorato, stava per sposare un altro uomo. Dopo l’autopsia, il corpo è stato consegnato alla famiglia.

