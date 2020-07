La Gioconda nuda a Villa Farnesina/ Video Ritratta in topless da Leonardo Da Vinci?

È esposta a Villa Farnesina a partire da oggi, lunedì 6 luglio 2020, la Gioconda nuda, un olio su tela tratto dal cartone “Femme nue dite La Joconde nue” del Musée Condé a Chantilly, attribuito a Leonardo da Vinci. Un’opera data dalla Fondazione Primoli in comodato all’Accademia Nazionale dei Lincei per l’esposizione permanente a Villa Farnesina, dalla quale, pertanto, non traslocherà più. Si cerca una collocazione definitiva, che per ora non è stata trovata: attualmente, occupa la sala che ospitava lo studio di Agostino Chigi. Non si tratta, tuttavia, di una prima volta assoluta per la Gioconda nuda a Roma, dal momento che l’opera aveva già sostato nella Capitale per tre mesi da ottobre 2019 a gennaio 2020, venendo ospitata alla Farnesina all’interno dell’estemporanea denominata “Leonardo a Roma”. Come detto, non è confermato che a realizzarla sia stato proprio il celebre artista toscano, ma ricorda in tutto e per tutto la Monna Lisa da lui ritratta.

GIOCONDA NUDA: SENO E GAMBA IN VISTA

La Gioconda nuda a Villa Farnesina, come suggerito dall’edizione odierna del quotidiano “Il Messaggero”, rappresenta anche una curiosa opportunità di studio, dal momento che non si sa neppure nulla sulla sua provenienza. L’articolo della testata appena citata rivela che “nel catalogo della vendita Fesch, che animò le cronache del tempo, il dipinto anticipava un lotto di Bernardino Luini, leonardesco, che, nel primo inventario della Fondazione Primoli è indicato come autore del lavoro, registrato proprio come Gioconda Luini”. Tuttavia, diversamente dal cartone, nella tela figurano “la gamba della donna e la veduta di fondo. Secondo alcuni critici, la Gioconda nuda era tra le opere nello studio francese di Leonardo documentate a ottobre 1517 dal cardinale d’Aragona”.





