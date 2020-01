La guerra è finita/ Anticipazioni 20 gennaio Rai 1: Davide scopre la verità su…

LA GUERRA È FINITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 20 gennaio 2020, andrà in onda un nuovo episodio de La guerra è finita in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: alla fine della guerra, Davide (Michele Riondino) si mette in moto per cercare moglie e figlio e si imbatte in un gruppo di ragazzi, fra cui molti piccoli. Viene attirato subito dallo sguardo di Giovanni, un bambino di cinque anni che non parla più a causa degli orrori che ha visto. Decide così di riportarli a casa e grazie a Gabriel (Federico Cesari) scopre che nessuno di loro potrebbe avere ancora una famiglia. Solo due di loro infatti verranno riportati nel loro Paese, mentre per gli altri non c’è nessuna segnalazione. Per evitare di lasciarli soli, Davide si mette in marcia a bordo di un camion con Giulia (Isabella Ragonese) e Ben (Valerio Binasco) e porta i ragazzi nella tenuta di una Marchesa. Qui, Gabriel si imbatte in Mattia (Carmine Buschini), che conosce il posto perchè ci lavorava il padre e che non ha voluto arruolarsi. La prima notte è terribile per tutti: le ragazze piangono e Giulia decide di intervenire, scoprendo così che tutti sanno di essere ormai senza famiglia. L’indomani, una pediatra e una maestra raggiungono la villa per aiutare i tre adulti. Anche se ha la possibilità di andarsene, Mattia invece accetta l’offerta di lavorare al podere senza compenso. Subito dopo, la situazione peggiora fra i bambini, che si rubano le cose a vicenda.

Davide invece scopre che Giovanni, quando è da solo, canta, mentre Gabriel rivela che la sorellina di Lila tiene sempre con sè il cucchiaio perchè al campo solo chi aveva la posata aveva diritto al cibo. In seguito, Davide scopre che la moglie e il figlio sono stati caricati su un treno diretto verso il Nord. L’uomo che era con loro però non sa dove siano finiti, mentre lui è stato destinato ad Auschwitz. Nel frattempo, Mattia chiede al sacrestano di poter parlare con il Tenente e riceve appuntamento nei giorni successivi. Davide invece chiede aiuto ad un amico per analizzare i registri di Fossoli, l’ultima volta che la sua famiglia è stata vista in vita. Con l’aiuto di Giulia, continua a raccogliere altri ragazzi da portare alla tenuta, mentre la giovane Sara (Carolina Sala) rivela a Giulia come funzionavano le docce nei campi di concentramento. Mattia invece entra in contatto con il Tenente, che gli ordina di raccimolare dei soldi per unirsi alla sua fazione. Davide intanto si avvicina sempre di più a Giovanni, dopo aver scoperto che ha assistito a tante fucilazioni e morti. Quando le autorità giungono sul posto per ordine della Marchesa, finge di avere il permesso del prefetto per rimanere nel podere ed evitare che la sua piccola comunità venga cacciata.

LA GUERRA È FINITA: ANTICIPAZIONI DEL 20 GENNAIO 2020

EPISODIO 2 – La Marchesa Terenzi è sempre più decisa a riprendere la sua tenuta a tutti i costi. Davide fa un tentativo per convincere Besozzi ad intercedere in suo favore, ma fallisce. Giulia decide di esporsi in primo piano: i suoi genitori erano amici dei Terenzi, ma per ottenere il loro aiuto dovrà prima fare ritorno a casa. La psicologa non parla con la madre da tanto tempo e ritornare nella sua città vuol dire anche riaprire delle vecchie ferite che fanno ancora male. Giulia infatti non riesce a perdonare il padre, arrestato tempo prima con l’accusa di collaborazionismo. In città, Giulia si imbatte inoltre in un giovane avvocato, Stefano, a cui racconta la storia del suo gruppo. Il legale ritorna quindi con lei al podere per visionare il posto e persino per parlare con la Marchesa. Nel frattempo, Davide riesce a scoprire che sua moglie e suo figlio sono stati deportati a Mauthausen e si mette subito in marcia. Arrivato sul posto tuttavia scopre che Enrica è morta, mentre Gabriel diventa lo zimbello del gruppo della tenuta quando gli altri scoprono che non sa leggere.



