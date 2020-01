La Guerra è finita, anticipazioni seconda puntata/ Davide trova Enrica, ma…

La Guerra è Finita è la serie evento di Rai 1 ambientata nei primi mesi successivi alla seconda guerra mondiale, quando tutti i sopravvissuti ai campi di concentramento fanno il loro ritorno a casa. La prima puntata è andata in onda stasera. È il 1945 e Davide, interpretato da Michele Riondino, è un giovane ebreo alla ricerca del figlio Daniele, deportato insieme alla moglie Enrica. Sulla sua strada incontra Giulia, la figlia di un imprenditore che ha collaborato con le truppe naziste quando si trovavano a Milano. Lei vuole togliersi la macchia del passato del padre, quindi decide di aiutare Daniele e i bambini orfani alla ricerca dei loro genitori che ha trovato quando era alla ricerca di suo figlio, cercando un riparo per loro in una tenuta. Il 20 gennaio andrà in onda il secondo episodio della miniserie prodotta dalla Rai. Cosa succederà? Ecco le anticipazioni con la trama ufficiale.

Anticipazioni La Guerra è Finita: cosa succede nella seconda puntata

Nel secondo episodio de La Guerra è Finita, che andrà in onda lunedì prossimo, 20 gennaio 2020, la famiglia Terenzi che detiene la proprietà della tenuta dove si sono rifugiati Davide, Giulia e gli orfani, decidono di riprendere il controllo della struttura per aprire un’azienda agricola. Giulia cerca di convincerli a non mandarli via, visto che i ragazzi stanno iniziando a riprendere in mano la loro vita. Davide non si dà pace e va a Milano per cercare sua moglie e suo figlio. Dopo diverse indagini che lo conducono al campo di concentramento di Mauthausen, scopre che Enrica è morta. Distrutto dalla notizia, torna in Italia e porta con sè una bambina di nome Ninnina che fino ad allora era stata con una famiglia austriaca. La piccola è stata portata lì da una prigioniera in una notte di tormenta mentre alcune persone venivano trasferite da un campo di concentramento all’altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA