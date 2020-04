LA GUIDA/ Tutte le novità sulle misure anti-coronavirus per lavoro e previdenza

Dalla cassa integrazione al blocco dei licenziamenti, dal lavoro agile ai congedi per i lavoratori, alle nuove misure per sicurezza, dai sussidi per i lavoratori dipendenti e autonomi alla sospensione delle procedure amministrative e dei relativi termini e a tanto altro ancora. L’elenco delle novità che, anche in materia di lavoro e previdenza sociale, sono state introdotte dalla normativa finalizzata a contrastare gli effetti dell’epidemia da Covid-19 è lungo e, soprattutto, di assai difficile lettura.

L’emanazione “a getto continuo” di un gran numero provvedimenti, infatti, se da un lato appare comprensibile in ragione della gravità, novità e urgenza dei problemi scatenati dall’emergenza in atto, nel contempo pone tutti gli operatori – giuristi e non – in una condizione di difficoltà e incertezza.

Nell’auspicio di poter fornire un utile strumento di orientamento e approfondimento agli interessati, Il Sussidiario.net mette a disposizione la Guida alla lettura e all’approfondimento delle discipline in materia di lavoro e previdenza emanate per contrastare gli effetti dell’epidemia da “COVID-19”, elaborata dallo Studio Legale Prof. Avv. Maurizio Cinelli, da sempre impegnato nell’affrontare le problematiche del lavoro e del welfare.

Nella redazione del documento sono stati considerati, unitamente all’apparato normativo, anche gli orientamenti della prassi amministrativa (circolari, messaggi, note), che costituiscono ormai un elemento essenziale per poter comprendere l’esatta portata di molte delle discipline in esame.

La Guida – organizzata per argomenti, ciascuno dei quali può facilmente essere visualizzato tramite il relativo link del Sommario iniziale – è consultabile e scaricabile da chiunque ne abbia interesse. La stessa si propone inoltre come “Guida in progress“. Poiché, infatti, le norme e prassi prese in esame saranno verosimilmente oggetto di modifiche, è in programma l’elaborazione di opportuni aggiornamenti, ciascuno dei quali andrà di volta in volta a sostituire la versione precedente, e sarà egualmente scaricabile da questa pagina.

Clicca qui per visualizzare e scaricare l’ultima versione (aggiornata al 4 aprile 2020) della Guida alla lettura e all’approfondimento delle discipline in materia di lavoro e previdenza emanate per contrastare gli effetti dell’epidemia da “COVID-19”.



