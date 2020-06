La morte di Gaia a Le Iene/ Video, La zia: “positiva al Covid-19, anche se…”

Pubblicità

Gaia morta in clinica per Covid-19?

Le Iene hanno deciso di indagare sulla misteriosa morte di Gaia che ha contratto il Coronavirus all’interno della clinica che sarebbe dovuto essere un luogo sicuro per lei. Dopo la morte della nipote, Sissy ha deciso di denunciarne la morte ai carabinieri per cercare di fare chiarezza sulle dinamiche del decesso di Gaia. “I carabinieri mi hanno richiamata e mi hanno detto che era risultata positiva al tampone” ha rivelato la donna nel servizio trasmesso alle Iene. Ma i dubbi e le stranezze sono tante, visto che Gaia si trovava ricoverata nella clinica dal mese di Settembre, visto che era in attesa di un trapianto di polmone. Come è possibile che Gaia sia risultata positiva al tampone per il Covid-19 se era stata ricoverata in clinica a settembre? E come mai nessuno ha aggiornato la zia Sissy sulle reali condizioni di salute della giovane 27enne peggiorate quando la clinica ha cominciato ad accogliere i malati affetti da Coronavirus? Tanti, troppi i dubbi e le incongruenze in quella che è una morte misteriosa e tutta da chiarire. Clicca qui per il video.