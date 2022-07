La nonna di Fedez operata dopo la rottura del femore/ “Ci ha fatto sudare freddo”

La nonna di Fedez operata dopo la rottura del femore

Luciana Violini, la nonna di Fedez, si è rotta il femore ed è stata operata. A raccontarlo sui social è il rapper: “Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata il femore. Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene”, ha scritto poche ore fa nelle sue storie di Instagram. Nonna Luciana, 91 anni, appare spesso sui profili social del celebre nipote e lei stessa una profilo che conta quasi190 mila follower. “Ci ha fatto sudare freddo Sei una roccia nonna!”, ha aggiunto Fedez tranquillizzando i suoi 14 milioni di follower sulle condizioni di salute della nonna dopo la caduta e l’operazione al femore. Felice che l’intervento sia andato bene, il marito di Chiara Ferragni ha concluso: “Raga sono troppo contento che sia andato per il meglio!”.

Fedez e il rapporto speciale con nonna Luciana

Nonostante la rovinosa caduta che ha provocato la rottura del femore, ora la nonna di Fedez sta bene. Solo qualche giorno Fedez era uscito a cena con la nonna Luciana Violini. Con una Rolls Royce e un mazzo di rose gialle e arancioni, il rapper era andato prendere la nonna per il loro appuntamento galante con tanto di brindisi a due. Nonna Luciana ha partecipato alla serie tv The Ferragnez (rinnovata per una seconda stagione), commuovendo gli spettatori per il rapporto speciale che la lega al nipote. La signora Violini ha compiuto 91 anno lo scorso 29 marzo con un grande pranzo in famiglia. Su Instagram, la signora Luciana si presenta come una “Nonna imprenditrice digitale” e sul suo profilo non mancano scatti con i pro-nipoti Leone e Vittoria.

