Fedez ha una nuova fidanzata? Ormai sembra essere confermata la liaison tra il rapper e Matilde Caru. Lei è giovanissima, viene da Milano e ha solo 19 anni ed è finita al centro del gossip per via del fatto che ancora non si conosce nulla sulla sua vita. A “scandalizzare” i fan non è solo la grande differenza d’età che li divide, ma è il fatto che pare che la sua persona – completamente lontana dal mondo dello spettacolo – sia completamente avvolta nel mistero.

Dopo la separazione da Chiara Ferragni il rapper ha pensato bene di godersi la sua vita senza troppe remore. Lo scorso anno Fedez è stato visto in discoteca con diverse ragazze e spesso sono spuntati nomi, ma mai di persone del mondo dello spettacolo. Ma chi è Matilde Caru? I primi rumor sulla loro frequentazione sono spuntati a dicembre quando entrambi sono stati immortalati in un ristorante a Milano. Ma non solo, dopo pochissimo tempo Fedez è stato beccato in quel di Saint Barth ai Caraibi, dove ha trascorso le vacanze con Vittoria e Leone.

Matilde Caru e Fedez hanno passato le vacanze ai Caraibi, precisamente nella splendida località di Saint Barth, conosciuta per le sue splendide spiagge e meta rinomata dei VIP. Da lì sono usciti alcuni scatti rubati, che li mostrano insieme sulla spiaggia e da quel momento è nato il gossip sul fidanzamento. Per ora Matilde Caru non ha mai voluto esprimersi riguardo a questa storia, come del resto ha voluto il rapper. Quest’ultimo, infatti, ha dichiarato di volerla tenere nascosta, forse per non fare gli stessi errori del passato con Chiara Ferragni.

“Voglio tenerti nascosta non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene“, aveva spiegato il rapper a Real Talk, visibilmente provato da quanto ha passato con l’ex moglie. Per quanto riguarda il personaggio di Matilde Caru, non si sa ancora chi sia e non si hanno informazioni ufficiali sul suo conto. Solo due cose sono certe, l’età, 19 anni, e le origini milanesi. Per ora i suoi profili social rimangono privati anche se essendo la fidanzata di Fedez, ormai è già diventata una vera e propria star.