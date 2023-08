La notte dei serpenti 2023/ Diretta, ospiti e location del concerto ideato dal Maestro Enrico Melozzi

La notte dei serpenti 2023: anticipazioni del concerto ideato da Enrico Melozzi

Giovedì 31 agosto 2023 dalle ore 23.20 Raiuno trasmette “La Notte dei Serpenti”, concerto ideato dal maestro Enrico Melozzi che, il pubblico italiano, ha conosciuto come direttore d’orchestra di diversi artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo, in primis i Maneskin nell’anno della vittoria con il brano “Zitti e buoni”. Il maestro ha ideato “La notte dei serpenti”, un concerto che si è tenuto lo scorso 29 luglio a Pescara presso lo stadio del Mare. Uno spettacolo musicale a cui hanno assistito diecimila persone e che Raiuno trasmette oggi in seconda serata.

Lo spettacolo, condotto da Monica Giandotti, è stato promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo ed è stato ripreso da dieci telecamere in 4k per la regia di Angelo Bozzolino.

Gli ospiti de La notte dei serpenti 2023

Tanti gli ospiti della prima edizione de La notte dei Serpenti 2023. Sul palco dello Stadio Del Mare di Pescara salirà Mr Rain, reduce da mesi trionfali dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 e dal duetto con Sangiovanni. Spazio, poi, a Gianluca Grignani. Sia Mr Rain che Grignani si sono cimentati in esibizioni particolari cantando in dialetto abruzzese.

Mr Rai proporrà una versione inedita di “Supereroi” titolo che, per l’occasione, è diventato “Nu seme Nu” con il ritornello riscritto in dialetto abruzzese. Gianluca Grignani, invece, regalerà al pubblico il brano “Quando ti manca il fiato” e, successivamente, il successo “Destinazione paradiso” con alcune parti in dialetto abruzzese.

Come vedere in diretta streaming La notte dei serpenti 2023

A distanza di un mese dalla realizzazione dell’evento, La notte dei serpenti 2023 può essere seguita in diretta televisiva, in seconda serata, su Raiuno. In alternativa è possibile scegliere la diretta streaming disponibile grazie al sito di Raiplay o all’apposita applicazione che permette di seguire i programma Rai su smartphone, pc, tablet e smart tv.

