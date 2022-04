La nuova visura catastale/ Ecco la guida 2022: cosa è cambiato?

Lo schema tabellare della vecchia visura catastale è ormai superato. Ad annunciarlo è l’Agenzia delle entrate, che fa sapere che sarà presto pubblicata una nuova guida intitolata “La nuova visura catastale“, in cui si illustrerà il nuovo modello, caratterizzato da una maggiore comprensione per i cittadini.

La visura catastale è un documento rilasciato dall’agenzia delle entrate con il relativo ufficio Provinciale – Territorio. Il documento comprende:

È possibile inoltre consultare:

Con la selezione delle planimetrie, tutte le altre informazioni catastali relative ad immobili e terreni sono pubbliche e l’accesso è consentito a tutti, previo il pagamento di un tributo.

La nuova visura catastale conterrà gli stessi dati, ma questi verranno suddivisi nuove sezioni omogenee, caratterizzati da una diversa colorazione per ciascuna sezione.

L’intestazione della visura comprenderà:

I dati identificativi comprendono quelli:

L’indirizzo, come specificato, è presente solo per gli immobili iscritti al catasto dei fabbricati.

I dati del classamento comprenderanno:

Seguono poi dati di superficie, vale a dire la superficie totale, è l’intestazione dell’immobile con i dati anagrafici delle persone fisiche o giuridiche.

Questo restyling della visura catastale è ovviamente implementato in un sistema software, volto ad aggiornare i dati catastali. Questi elementi sono stati già considerati a partire da un anno fa, cioè da quando si comincia a parlare di, che è stata poi inserita nella nuova legge delega. Questa, dopo l’ok del Senato, darà il via ad una serie di provvedimenti attuativi, per una riforma catastale volta lo snellimento amministrativo per l’Agenzia delle entrate oltre che ha l’aggiornamento costante delle variazioni di rendita catastale.