Il taglio cuneo fiscale 2025 ci sarà ma a condizioni differenti rispetto a quelle a cui siamo stati abituati fino ad adesso. Si passerà infatti, da un meccanismo di decontribuzione alla defiscalizzazione, ottenendo pur sempre in busta paga un salario più alto.

L’impatto avrà efficacia sulla riforma Irpef, ottenendo un vantaggio esentasse per la RAL fino ad un massimo di 20mila euro, e un aumento delle detrazioni fiscali sui redditi annui compresi tra 20.000€ e 40.000€.

Taglio cuneo fiscale 2025: le aliquote a favore dei dipendenti

Il taglio cuneo fiscale 2025 ci sarà ma con un format differente. Il nuovo sistema si baserà sulla defiscalizzazione a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito ISEE basso, nello specifico fino ad un massimo di 20.000€. Per loro è previsto un riconoscimento esentasse da applicare direttamente in busta paga.

La maggiorazione è prevista esclusivamente per i lavoratori dipendenti per i quali si prevedono delle aliquote differenti:

Il 7,1% fino ad un massimo di 8.000€ e 500€ annui;

Il 5,3% tra 8.000€, 500 e 15.000€;

Il 4,8% tra 15.000€ e 20.000€.

Tali aliquote non vanno applicate per ogni scaglione ma soltanto sul reddito da lavoro dipendente complessivo.

Il tetto massimo tiene conto del reddito complessivo, dunque eventuali entrate extra saranno tenute in considerazione ai fini dei determinare la RAL. Laddove un dipendente superi 20.000€ (come reddito complessivo) al lavoratore non spetterà nulla.

Detrazione fra 20.000€ e 40.000€

Il taglio cuneo fiscale 2025 prevede un sistema di defiscalizzazione a favore dei lavoratori dipendenti che hanno un reddito fra 20.000€ e 40.000€. Per questa categoria è prevista una detrazione fiscale corrispondente a 1.000€.

É prevista un’eccezione per i lavoratori con una RAL superiore a 32.000€, su cui la detrazione si calcolerà su 1.000€ e la cifra paragonata a 40.000€, 8.000€ e ridotto della spesa complessiva.

Nello specifico occorrerà sottrarre dai 40mila euro il proprio reddito, poi suddividere il risultato finale per 8.000 e infine da moltiplicare per mille.

Un esempio pratico: su 25.000€ viene applicata una detrazione in più di 1.875€. Mentre su un reddito imponibile di 35.000€ la detrazione è pari a 625€.