La passione di Cristo/ Video, su Nove il film di Mel Gibson con Jim Caviezel

La passione di Cristo va in onda oggi, 11 aprile, dalle ore 21:25 su Nove. Il film appartiene al genere Storico e Religioso ed è stato lanciato nelle sale cinematografiche nell’anno 2004. La pellicola è stata realizzata da Mel Gibson che ha curato anche la sceneggiatura, aiutato da Benedict Fitzgerald e William Fulco. All’interno del film ci sono diversi volti noti del cinema italiano e non solo. Difatti, il cast comprende attori come Jim Caviezel, Monica Bellucci, Rosalinda Celentano, Davide Marotta, Sergio Rubini, Claudia Gerini e Maia Morgenstern. La fotografia del film è stata curata da Caleb Deschanel mentre le musiche sono state realizzate dal maestro John Debney.

La passione di Cristo, la trama del film

La trama de La passione di Cristo è abbastanza semplice. Si tratta dei momenti finali della vita di Gesù Cristo, definito della cristianità il salvatore dell’intera umanità. Prima del suo sacrificio finale comunque, Gesù si trova dinanzi a numerose sfide. In primo luogo deve affrontare i supplizi ai quali viene sottoposto dai romani, che ormai hanno deciso di volerlo mettere a morte, assecondando le richieste dei giudei. Inoltre, Gesù deve assistere anche all’abbandono dei suoi discepoli, al tradimento di Pietro ed al dolore di vedere la madre sofferente per la sua tortura.

In questi momenti, il film mostra come il lato umano di Gesù, non risparmiando nulla per quanto riguarda le torture e le violenze che quest’uomo straordinario subì a causa delle sue proclamazioni. Il film naturalmente, seguendo il corso delle vicende descritto anche nei Vangeli Cristiani, si conclude con l’inevitabile morte di Gesù, che viene comunque riconosciuto da Dio, rimanendo fedele fino al momento del suo ultimo respiro.

Video, il trailer de La passione di Cristo



