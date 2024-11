Margherita Buy e Sergio Rubini, a quanto pare, hanno vissuto una storia turbolenta

Forse non tutti sanno che l’attore Sergio Rubini è stato impegnato sentimentale con la collega Margherita Buy. Non una semplice storiella, ma un vero e proprio matrimonio, che evidentemente ha lasciato qualche strascico nel cuore dell’attrice. Quest’ultima, parlando della sua storia d’amore con Sergio, non ha speso parole gentilissime nei suoi confronti, dicendo che ha sofferto molto e che non piaceva ai suoi genitori. “Mio papà non aveva una grande passione per lui, ma nemmeno mia mamma. Così come mia sorella”, sottolinea Margherita Buy.

Forse non la vedevano felice, dato che nei ricordi della Buy riemergono sensazioni non propriamente positive. “Insomma, Sergio Rubini è una persona complicatissima perché mi ha fatta soffrire molto”, le sue parole rilasciate a Belve, ai microfoni di Francesca Fagnani. Una confessione a cui l’ex marito ha voluto rispondere, con la sua versione dei fatti, in un’ospitata da Peter Gomez.

Sergio Rubini duro con Margherita Buy: “Ha sofferto per me? Ha tempi comici, sua grande passione è commedia”

Al di là della perplessità e lo stupore con cui ha reagito alle parole dell’ex moglie, Sergio Rubini fa una riflessione amara sulla presa di posizione di Margherita. “Non avevo mai visto questa intervista, mi colpisce molto”, le parole a Peter Gomez. “Margherita Buy ha una grande passione per la commedia, sa bene cosa sono i tempi comici, l’ulteriore stoccata di Sergio Rubini, che prima di cambiare argomento rincara la dose e mette i puntini sulle i.

“Preferisco pensare che in questa intervista non sia stata sincera e sia stata presa più dal mestiere dell’attore e che abbia voluto fare belle battute, piuttosto che dire la verità”, la conclusione dell’attore, oggi felicemente impegnato al fianco di Carla Cavalluzzi, diciassette anni più giovane e barese come lui.