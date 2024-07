La principessa Sissi, trama e curiosità del film in onda il 2 luglio 2024 su Rai3/ 1° capitolo della trilogia

Un amore osteggiato pronto a trionfare: la trama del film La principessa Sissi con Romy Schneider e Karlheinz Boh

Un grande classico del cinema internazionale, fonte d’ispirazione per reboot, sequel e rivisitazioni, andrà in onda questa sera – 2 luglio 2024 – su Rai 3 alle ore 21.20: il film La principessa Sissi, primo capitolo della nota trilogia. La versione proposta è quella originale del 1955; un’opera ‘vintage’ ma che rappresenta una delle opere filmiche più riuscite dell’epoca. Nei panni della protagonista spicca una giovanissima Romy Schneider (Elisabetta D’Austria), mentre il ruolo di ‘contraltare’ spetta a Karlheinz Bohm, nel ruolo dell’imperatore Francesco Giuseppe.

La trama del film La principessa Sissi ripercorre con toni fiabeschi e rivisitati in senso romanzesco l’epoca storica in cui è realmente vissuta Elisabetta D’Austria, anche nota semplicemente con il nome di principessa Sissi. Ben presto il suo cuore inizierà a battere forte per un aitante giovane, nobile e influente come lei: l’imperatore Francesco Giuseppe. Il loro amore sarà però osteggiato dai consueti intrighi di corte, dai misfatti, dai giochi di palazzo celati e subdoli. Da quel primo incontro durante una visita ufficiale, i due protagonisti tenteranno in ogni modo di suggellare l’amore reciproco e, dopo varie vicissitudini, riusciranno a coronare quel sogno d’amore.

Dal retroscena su Romy Schneider alle ‘discrepanze’ storiche: curiosità sul film La principessa Sissi del 1955

Un film importante e noto come La principessa Sissi, soprattutto per questa versione del 1955 – in onda questa sera su Rai 3 – non può che essere caratterizzato anche da diversi retroscena che riguardano tanto il set quanto gli episodi che precedono la realizzazione del progetto. Un particolare aneddoto riguarda la protagonista, Romy Schneider: inizialmente, l’attrice tedesca non sembrava vedere di buon occhio il ruolo nel film La principessa Sissi. Sostanzialmente, preferiva non calarsi in un ruolo così stringente per evitare di precludersi altri ruoli diametralmente opposti dal punto di vista dell’attitudine. La storia però racconta di come decise di superare quelle remore e, di fatto, la pellicola diede un impulso poderoso alla sua brillante carriera.

Non mancano anche alcune discrepanze tra cenni storici e artistici all’interno del film La principessa Sissi – in onda oggi, 2 luglio 2024, su Rai 3 – anche se si tratta di errori non proprio influenti. Mancano infatti alcuni collegamenti storici dal punto di vista della trama; in altri casi, sono presenti dei veri e propri errori dal punto di vista della ricostruzione dei fatti risalenti all’epoca della principessa.











