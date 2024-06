La promessa, anticipazioni puntate dal 7 al 10 giugno 2024/ Martina rinuncia all’amore di Curro?

Proseguono gli appuntamenti con le nuvole puntate di La promessa, fiction iberica in onda sulle reti TV e streaming Mediaset che continua ad appassionare gli spettatori fedeli delle soap trasmesse in Italia, tra le anticipazioni si prevede il momento cruciale dove Martina potrebbe giungere alla scelta di rinunciare all’amore di Curro, come lei tra i ruoli protagonisti principali nella soap made in Spagna.

Anticipazioni puntate La promessa dal 10 al 14 giugno 2024, Martina segna il ritorno nella trama e…

Tra i risvolti nella trama delle puntate di La promessa Curro sembra soffrire un momento di crisi sentimentale particolarmente dura. Al contempo però Martina, riappare nella trama. E a gettare in crisi l’amato é proprio la giovane che non é riuscita a tenere un freno alle opposizioni della famiglia al loro amore. Lei di fatto non é riuscire a darsi alla fuga con l’amato compagno di vita e il loro amore é ora sofferente e contrastato.

Nel frattempo i risvolti d’amore proseguono con Jimena (Paula Losada) che confessa alla madre di non essere incinta e che la donna le consigli di stare il più possibile in intimità con il marito, affinché la bugia legata allo status di mamma futura possa reggere. ,

Tra le altre anticipazioni de La promessa, in onda a metà giugno 2024…

Intanto dal suo canto Jana si rende protagonista della confessione inaspettata che la vede confidare a Manuel di essersi invaghita di un terzo incomodo. Che il triangolo stia per nascere a La promessa non si direbbe un’ipotesi azzardata.

Mario Garcia intende riavvicinarsi al mondo dello showbiz e comincia ad avviare una carriera in partnership con grandi protagonisti di teatro e TV. Insomma, a La promessa non mancano preannunciati progetti artistici per il giovane dalle spiccate velleità teatrali e scenico-televisive.

