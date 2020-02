La Pupa e Il Secchione, gaffe Stefano Beacco/ “Gesù è il re dei due mondi”

Siamo in diretta con una nuova puntata di La Pupa e il secchione. Le diverse coppie sono alle prese con la prova d’italiano, grammatica e storia. Tutti i secchioni hanno avuto modo di ripassare alcune regole e, nella scorsa puntata, sono stati a Roma per fare da ciceroni ad alcuni turisti, ripassando quindi le nozioni base di storia romana. Oggi dovevano dar prova di aver appreso qualcosa ma, a quanto pare, le lacune sono ancora tante. Tra le diverse uscite ed errori, non sono mancate le gaffe, soprattutto quelle del pupo Stefano Beacco, in coppia con la secchiona Scalzi. Nella prova in cui gli è stato chiesto di continuare alcuni proverbi, il pupo ha dato il meglio di sè, mostrando di avere una grossa inventiva. Ecco alcune delle sue perle divertentissime: “Chi lascia la strada vecchia non la trova più”. Poi si passa alla filastrocca su Apelle, figlio di Apollo. Secondo il pupo, la storia è andata in un modo leggermente diverso: “Fece le palle di pelle di pollo”.

Gaffe a La Pupa e Il Secchione: “Gesù è il re dei due mondi”

Tutti i pupi e le pupe hanno dovuto tenere una lezione di grammatica, storia dell’italia e romana. Oltre alle gaffe molto ironiche di Stefano Beacco, che ha deciso di andare di comicità per colmare le sue lacune, ci sono state alcune pupe hanno riscritto la storia a modo loro. Ecco alcune delle perle uscite durante la sfida: “Gesù è il re dei due mondi”. Poi dopo ha ritentato con “Giulio Cesare è il re dei due mondi”. C’è chi invece si è avvicinato al nome del re dei due mondi, ma ha sbagliato completamente cognome ed epoca storica: “Giuseppe conte è il re dei due mondi”. Poi la spedizione dei mille, capitanata da Giulio Cesare, sarebbe stata dei quaranta e non dei mille, come riportato in tutti i libri di storia.

