La Rappresentante di Lista sarà sul palco del Suzuki Music Party domenica 22 settembre sul Canale 9.

Al secolo Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, sono un duo molto in auge sulla scena musicale degli ultimi anni, grazie anche alla loro partecipazione al Festival di Sanremo e al successo ottenuto soprattutto col brano Ciao Ciao.

Nessun disco nuovo in arrivo: c’è crisi?

La loro ultima apparizione televisiva è del 17 settembre nel programma di Rai 3 curato e condotto da Stefano Massini, Riserva Indiana, dove hanno dialogato con il presentatore e cantato due brani, tuttavia l’ultimo disco in studio risale al 2021, My Mamma, e recentemente è uscito solo un live e un singolo, Paradiso. Non ci sono notizie di dischi nuovi in arrivo: speriamo non ci sia aria di crisi, anche se Veronica e Dario hanno annunciato alcune date dal vivo a novembre.

La Rappresentante di Lista: Veronica e Dario stanno insieme?

La band possiede un profilo Instagram seguito da migliaia di fan, ricco di foto e curiosità che li riguardano. La loro vita privata è però top secret e Veronica ha confessato di essere stati fidanzati per un periodo di tempo. Adesso la loro relazione è solo di tipo professionale e nulla si sa circa i loro legami sentimentali.

Durante una delle ultime interviste rilasciate, Veronica ha dichiarato che non ama affatto essere al centro dell’attenzione per i suoi amori o per il suo orientamento sessuale.

La cantante afferma che qualora i suoi fan desiderino interessarsi ai suoi momenti di gioia o ai suoi amori, devono solo acquistare i suoi dischi.

Stesso discorso vale per Dario sulla cui vita privata non trapela nulla, convinto, come l’amica e collega che non è necessario mettere a conoscenza i fan di ciò che riguarda la sua sfera intima. Il chitarrista possiede un profilo instagram personale seguito da migliaia di follower.