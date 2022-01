La rappresentante di lista, “Ciao ciao” la canzone di Sanremo 2022/ Si parla di Covid

SANREMO 2022, “CIAO CIAO”: IL SIGNIFICATO E L’ANALISI DELLA CANZONE DE LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

“Veramente non avevamo intenzione di partecipare. Quando ci annoiamo, scriviamo. E “Ciao, Ciao” era stata già scritta. Non sapevamo sarebbe servita per il Festival di Sanremo 2022. La canzone? C’è chi dice che rimanda agli anni 70, chi agli 80. Per noi è anni 2022, con dentro i temi di LRDL: il corpo, il libro Maimamma, la fine del mondo”. Così dice il duo La rappresentante di lista.

Per chi lo avesse perso Maimamma è il primo romanzo del duo, un romanzo che parla di amore, di solitudine, di disperazione, di speranza, e, in fondo, di noi, pronti a tutto anche quando ci ritroviamo a un soffio dalla fine. Quest’anno il duo de La rappresentante di lista tornano con una canzone molto sprint, ballabile, divertente, un brano electro-pop come si usava una volta, che fa della voce brillante e anche sexy di Veronica il punto di forza. E’ anche l’unico brano in concorso che affronta lo scottante tema della pandemia, visto in un’ottica apocalittica (“E’ la fine del mondo questa è l’ora della fine”), tutto sembra orami perduto ma nel ritornello si sdrammatizza con un divertente “ciao ciao”.

RAPPRESENTANTE DI LISTA, LA CANZONE “CIAO CIAO” A SANREMO 2022: UN FESTIVAL INTRIGANTE

Sarà questo il nostro futuro? “Quest’anno sarà un vero Sanremo, con i personaggioni – Morandi, Zanicchi , Ranieri, Elisa- del Festival che guardavamo noi” – rivela Mangiaracina – . L’anno scorso era più di rottura – precisa Veronica Lucchesi.

