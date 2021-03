La Rappresentante di Lista, perché si chiamano così?/ Curioso aneddoto sul nome

Perchè si chiamano così “La Rappresentante di lista” in gara a Sanremo 2021? L’origine del nome

Dario e Veronica sono i componenti di una delle band che vedremo sul palco dell’Ariston nella nuova edizione del Festival di Sanremo 2021: La Rappresentante di lista. Un nome sicuramente particolare che ha però una storia ben precisa che sono stati proprio i due a raccontare. Il nome “La Rappresentante di lista” nasce infatti nasce ai tempi del referendum sul nucleare del 2011. Veronica, che allora non era ancora provvista della residenza siciliana, per avere la possibilità di votare decise di iscriversi come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici.

Dario e Veronica si sono incontrati casualmente proprio in quel 2011 a Milano per le prove di uno spettacolo teatrale. Toscana lei e siciliano lui, l’incontro arriva quando entrambi sono giovanissimi e non ancora consapevoli dei propri gusti musicali. Eppure nasce la scintilla che li porta a suonare insieme. È da qui che Veronica decide di trasferirsi a Palermo per comporre le prime canzoni, oltre a dover seguire un workshop di teatro della siciliana Emma Dante.



