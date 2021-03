Sanremo 2021, confermato il balconcino del Tg1/ Paolo Sommaruga al posto di Mollica?

Lo scorso anno Vincenzo Mollica, storico giornalista e volto del Festival di Sanremo, ha annunciato a tutti il suo addio al ‘balconcino’, il celebre momento che anticipa l’inizio della kermesse canora dedicato al collegamento con Tg1. Un annuncio toccante che ha portato alla convinzione che, quest’anno, il momento del balconcino non avrebbe avuto luogo o che, comunque, il collegamento avrebbe scelto una nuova location.

In realtà, stando a quanto anticipa Blogo, il collegamento del Tg1 col balconcino del Festival ci sarà anche quest’anno, chiaramente senza il suo grande volto Vincenzo Mollica. A raccogliere questa pesante quanto bella eredità, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere Paolo Sommaruga, caporedattore della redazione cultura del TG1. Oltre a lui, secondo adginforma, ci sarà anche la redattrice Caterina Proietti.

Il balconcino del Festival di Sanremo e la rivelazione di Vincenzo Mollica

Ricordiamo che l’idea del balconcino, come raccontato qualche tempo fa a Che Tempo Che Fa da Vincenzo Mollica, nacque perché Pippo Baudo non voleva rivelare sin da subito la scenografia del Festival di Sanremo. Dunque furono proprio Mollica e Roberto Cannaviccio ad escogitare questo stratagemma, poi diventato una vera e propria tradizione del festival. Ricordiamo, infine, che l’addio di Mollica è stato dettato anche dai suoi problemi di salute. “Di questi tempi ho due compagni di viaggio: uno è mister glaucoma, un bel figlio di mign*tta; l’altro mister Parkinson che è come una canzone di Celentano anni 60: ha due ritmi, uno lento e poi parte il rock hard tosto e duro” aveva raccontato Mollica qualche tempo fa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA