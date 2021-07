La rappresentante di lista, “Vita”/ Dopo Sanremo il boom, un cammino inarrestabile

Dopo il successo riscontrato con la partecipazione a Sanremo 2021, sembra inarrestabile il cammino del gruppo La rappresentante di lista. Infatti, il gruppo nato quasi come una scommessa o una pazzia nel 2011 a Palermo, sta segnando sempre più date con sold out e un calendario fitto di appuntamenti in continuo aggiornamento e tappe da percorrere nel My Mamma Tour Estate 2021. La band ha, inoltre, presentato “Vita” l’ultimo brano vincitore di un disco di platino proprio come lo era stato per il brano “Amare” cantato sul palco dell’Ariston solo qualche mese fa.

La nuova canzone è un inno alla felicità. Un argomento che potrebbe apparire superficiale, ma che cela una significato più profondo come ha dichiarato il duo: “La felicità è un atto profondo che può ribaltare il sistema. In una società che ci ha insegnato quasi esclusivamente a ricordare la paura, la chiusura e le difficoltà, un vero atto di resistenza potrebbe essere quello di tenerci stretti gli attimi di gioia. Rinnovare lo stupore, la curiosità, la meraviglia”. La sentiremo oggi a Battiti Live 2021.

La rappresentante di lista, Dario e Veronica che novità!

Dario e Veronica, che formano La rappresentante di lista, stanno proponendo qualcosa di mai fatto prima. Il loro non è un vero e proprio stile, e come hanno definito loro stessi è una scelta oculata per essere liberi da qualsiasi genere e liberi di esprimersi alla loro maniera. La musica che propongono riesce ad andare dalla dance music a quella classica, dalla poesia alla drammaturgia. Riescono ad essere cantautori della musica italiana, ma anche rock. Passano da una musicalità classica ad una elettrica e viceversa. Una commistione di stili e una capacità unica di passare dall’uno all’altro con grande naturalezza che ha conquistato il pubblico.

Quella di Veronica e Dario è la storia di due vite che si incrociano e cambiano bruscamente quando decidono di voler dare un taglio alla “vecchia” vita. Da una possibile carriera da medico in ambulatorio per Dario e un’altra da studentessa di giuriprudenza, e futura avvocatessa, per Veronica al palco del Festival di Sanremo, ma senza mai dimenticare le proprie origini e lasciando Palermo come fulcro della loro creatività. Ed è proprio la Sicilia la musa ispiratrice della band, un legame profondo che continuerà ancora a lungo.

