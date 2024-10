La ribelle del West, diretto da Lee Sholem

Domenica 6 ottobre, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, andrà in onda il film western del 1953 dal titolo La ribelle del West, per la regia di Lee Sholem, che aveva girato ben due film della saga di Tarzan. La pellicola trae spunto da una sceneggiatura scritta dallo stesso regista insieme a Polly James e Herb Meadow.

La protagonista del film La ribelle del West è interpretata da Maureen O’Hara, che abbiamo apprezzato anche in Lady Godiva e Il cowboy col velo da sposa. Completano il cast William Bishop, Alex Nicol e David Alpert, mentre le musiche sono affidate a Herman Stein.

La trama del film La ribelle del West: un paese da salvare e un’eroina coraggiosa

La ribelle del West è Kate Maxwell. Corre l’anno 1870 e la giovane e bellissima donna fa la ballerina in un saloon in una sperduta località del Wyoming, abitata solo da allevatori di bestiame e contadini: ha iniziato a lavorare grazie all’aiuto di Jim Averell, poi sfruttando le sue doti da imprenditrice è riuscita a mettere da parte talmente tanto denaro da comprarsi addirittura il locale.

Il passatempo preferito degli abitanti del luogo, quando non sono impegnati nel lavoro, è quello di bere nel saloon oppure accendere aspre contese legate ai confini territoriali e ad altre sciocchezze del genere, che però qui sembrano diventare questioni di vita o di morte. Di questa situazione vuole approfittare proprio Jim Averell, losco speculatore edilizio, che spera di appropriarsi dei territori circostanti per realizzare le sue idee imprenditoriali, che certo non puntano al benessere della comunità.

Kate, che proprio di Jim è stata per un certo periodo l’amante, si accorge di quello che sta accadendo e decide di intervenire per evitare che il paese vada in malora e che i poveri diavoli che lo abitano perdano tutto per la propria stupidità. Da sola, però, di certo non può combattere un uomo così tanto privo di scrupoli e allora decide di chiedere l’aiuto del nuovo sceriffo, appena arrivato in paese: si tratta di Stan Blaine, dall’etica irreprensibile, che decide di fidarsi della donna e di mettere la propria esperienza a sua disposizione. I due, in una lotta che inizialmente sembra impari, riescono a rovinare i piani di Jim Averell e a convincere gli allevatori a mettere da parte le proprie incomprensioni per fare fronte unico verso il comune nemico. Nel frattempo la loro vicinanza farà scattare anche un tenero sentimento che non sfuggirà agli occhi dello speculatore, deciso a fare di tutto per non perdere la sua ricchezza e la donna che crede di essere una sua proprietà personale.

