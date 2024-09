La rosa della vendetta, anticipazioni puntata di oggi 8 settembre 2024: continuano i sospetti di Gulcemal su Deva

Questa sera a partire dalle 21.25 circa andrà in onda una nuova puntata della dizi turca con protagonisti l’attore Murat Ünalmış nei panni di Gülcemal Şahin e dell’attrice Melis Sezen in quelli di Deva Nakkaşoğlu. La trama ruota attorno al ritorno di Gulcemal a Bursa per vendicarsi della madre Zafer che aveva abbandonato anni prima lui, sua sorella e il padre per rifarsi una vita con un altro uomo. Dal loro il padre di è ucciso e Sahin ritiene responsabile della sua morte proprio Zafer. Nelle puntate precedenti Gulcemal ha iniziato a dubitare di Deva e dalle anticipazioni su La rosa della vendetta della puntata di oggi 8 settembre 2024 si scopre che continuerà ad essere convinto che Deva sia la spia di Zafer.

Dopo aver respinto la somma di denaro offertole, Deva imporrà a Gulcemal di provare le sue accuse trovando in breve tempo delle prove inconfutabili che lei sia la spia di Zafer. Gulcemal si farà aiutare da Yelda a cui chiederà di cercare nel PC un filmato in cui si vede Deva entrare a casa di Zafer ma la donna rischia di essere scoperta dalla domestica e la ricerca non andrà a buon fine. Nel frattempo dalle anticipazioni su La rosa della vendetta della puntata di questa sera si scopre che ci sarà uno scontro tra Gulendam e Gulcemal, la prima sarà infuriata contro il fratello, colpevole di ospitare a casa sua Armagan e, in preda all’ira farà un grave passo falso: rivelerà a Mert il suo segreto, che lei è figlia biologica di Zafer.

Anticipazioni La Rosa della vendetta dell’8 settembre 2024: Deva smaschera Mert

Le anticipazioni della puntata di oggi de La rosa della vendetta svelano che i colpi di scena non finiranno qui. Mert, scoperta la verità su Gulendam e Zafer, sarà sconvolto e si precipiterà da Deva per raccontarle la verità. Non avrà però il tempo di farlo perché la Nakkasoglu interromperà il suo discorso, rivelandogli di aver capito che è lui la spia di Zafer, Deva smaschera Mert ed è pronta a rivelare a tutti la verità. La stessa notte, a causa dell’eccessivo alcool bevuto, Deva sarà sul punto di rivelare tutto a Gulcemal ma si bloccherà prima di svenire.

Infine dalle anticipazioni su La rosa della vendetta si scopre che ci saranno anche momenti di commozione. Con l’arrivo della Festa della Mamma, sia Armagan, che ha appena scoperto la verità sulla madre, sia Gulcemal, che nonostante l’astio verso Zafer sente la mancanza della figura materna della sua infanzia, vivranno momenti di grande turbamento e la stessa Deva soffrirà ricordando la madre che non c’è più anche se potrà contare sull’appoggio di Gara. La puntata si concluderà con un altro colpo di scena: Gulcemal si introdurrà a casa di Zafer per rubare il famoso filmato dal pc ma scoprirà che è stato cancellato: chi è stato e perché?

La rosa della vendetta: quando va in onda e come seguirlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni e risvolti inaspettati e spiazzanti che accadranno nella puntata di oggi non resta che ricordare che la dizi turca La rosa della vendetta va in onda ogni domenica in prima serata su Canale5, a partire dalle 21.25 circa. Gli episodi possono essere seguiti anche in diretta streaming su Mediaset Infinty mentre dopo la messa in onda sono sempre disponibili sul catalogo e possono essere visti ogni volta che si vuole. Dopo una pausa di alcune settimane la dizi turca è tornata in onda domenica scorsa, 1 settembre, e gli ascolti del ritorno sono stati ottimi: ha registrato 1.918.000 telespettatori pari ad uno share del 14.06% battendo il film di Rai1.