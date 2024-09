Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata dell’8 settembre 2024: Mert scopre che Gulendam è figlia di Zafer

È finalmente tornata in onda la dizi turca incentrata sulle vicende di Gulcemal e Deva e dalla anticipazioni puntata dell’8 settembre 2024 si scopre che verranno fuori intrighi e risvolti inaspettati. Innanzitutto Gulcemal sarà sempre più convinto che Deva sia in realtà una spia di Zafer. Deva rifiuterà il denaro offertole da Gulcemal e pretenderà invece che, nell’arco di tre giorni, lui trovi prove concrete del suo presunto operato come spia di Zafer. Gulcemal chiederà aiuto a Yelda affinché gli fornisca il filmato dell’arrivo di Deva a casa di Zafer.

Le anticipazioni su La rosa della vendetta della prossima puntata rivelano inoltre che Emrullah scoprirà la domestica mentre cerca il file sul computer, ma Yelda fingerà di averlo usato per comunicare con suo figlio e riesce quindi a farla franca. Intanto, Gulendam sarà furiosa perché Gulcemal ha deciso di ospitare Armagan dentro casa. Si chiude in camera con Mert e, mentre si fa consolare, gli rivela di essere figlia di Zafer. Mert correrà a dirlo a Deva, ma lei lo interromperà per dirgli di aver capito che è lui la spia e che quindi, fra tre giorni, sarà lui quello spacciato. Tuttavia non è finita qui perché i colpi di scena sono dietro l’angolo.

La rosa della vendetta, anticipazioni dall’8 settembre 2024, Gulcemal non ha dubbi: Deva è la spia di Zafer

Dalle anticipazioni su La rosa della vendetta della puntata dell’8 settembre 2024 si scopre che quella sera, Deva si ubriacherà e rischierà di rivelare a Gulcemal l’identità della spia, ma si tratterrà appena in tempo e poi avrà uno svenimento. Si avvicina la Festa della Mamma ed è motivo di turbamento sia per Armagan, che ha appena scoperto la vera natura della madre, sia per Gulcemal che, nonostante l’odio per Zafer, non può fare a meno di sentire la mancanza della figura materna che ha accompagnato la sua infanzia. Anche Deva soffre molto, perché ogni festa della mamma lanciava con delle frecce dei messaggi alla madre defunta, ma stavolta non può andare al lago come ogni anno, dal momento che Gulcemal le ha rotto l’arco.

Le anticipazioni su La rosa della vendetta svelano che sarà Gara, commossa, a comprarle un nuovo arco e a spingerla ad andare. Nel frattempo, nonostante Ibrahim gli abbia detto che Deva è rimasta perché glielo ha chiesto lui e non per secondi fini, Gulcemal si introdurrà a casa di Zafer per rubare i filmati di sorveglianza e ottenere finalmente la prova che Deva è una spia. Purtroppo qualcuno ha cancellato il video incriminato, quindi l’uomo se ne tornerà a casa a mani vuote, non prima di essersi commosso pensando a dei ricordi di infanzia con la madre.