La ruota delle meraviglie/ Video, su Rai 3 il film di Woody Allen (oggi, 8 maggio)

La ruota delle meraviglie va in onda oggi, venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 21:20 su Rai 3. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Gravier Productions con la distribuzione nelle sale che è stata effettuata in Italia dalla Lucky Red. La regia è di Woody Allen In quale ne ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura, il montaggio è stato eseguito da Alisa Lepselter, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Vittorio Storaro mente la scenografia è frutto del lavoro di Santo Loquasto. Nel cast sono presenti Kate Winslet, Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Jack Gore e Max Casella.

La ruota delle meraviglie Wonder wheel, la trama del film

In La ruota delle meraviglie ci troviamo negli anni 50 a Coney Island ossia un quartiere periferico di New York. Qui vive Ginny una donna che è aveva un passato da attrice e che ora si trova costretta a lavorare in uno squallido ristorante. Tuttavia le problematiche finanziarie non sono l’unico motivo di delusione della vita della donna in quanto ha dovuto prendere atto della rottura del suo primo matrimonio dal quale ha avuto un figlio che gli dà tantissimi problemi anche per via della sua passione per il fuoco il che l’ha fatto diventare un vero e proprio piromane. Ora la donna sta portando avanti una relazione con un nuovo marito che tuttavia non lo soddisfa dal punto di vista emotivo e che soprattutto in alcune occasioni si dimostra piuttosto violento in ragione dell’alcol bevuto. Insomma la sua vita è fatta di tanti fallimenti e delusioni che la portano a non avere alcuna prospettiva futura. L’unico barlume di speranza le viene offerto da un giovane bagnino che lei conosce e con il quale mette in essere una relazione molto pericolosa e per nulla semplice. Le cose tra di loro sembrano andare nel migliore dei modi e la donna sembra quasi essere convinta di poter ricostruire un’esistenza felice magari al suo fianco se non fosse per l’intromissione di una giovane ragazza di nome Carolina di cui il bagnino si invaghisce. Tra l’altro Carolina è la figlia del suo attuale compagno con la quale quest’ultimo aveva chiuso Da tempo ogni Jenny rapporto anche in ragione dei contrasti con la ex moglie. Ora siccome la ragazza è alle prese con delle problematiche piuttosto serie peraltro con un potente gangster decide di accoglierla in casa per altro il costruendo un rapporto piuttosto felice. Naturalmente per Ginny questa situazione ci dimostra insostenibile in quanto la stessa Carolina non solo le porta via le attenzione del suo attuale amante ma anche e soprattutto di quello che sarebbe il suo compagno ufficiale. Tutto questo comporterà un nuovo dramma per la povera Ginny la quale cercherà di dimenticare le tante delusioni della propria esistenza rifugiandosi nel l’alcol ma la scelta si mostra ancora una volta sbagliata.

