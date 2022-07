La Russa legge la Gazzetta dello Sport mentre presiede Senato/ Video diventa virale

La legislatura sta per volgere al termine, in programma le ultime sedute al Senato ma non mancano i siparietti in grado di accendere il dibattito sui social network. Ha fatto parecchio discutere, ma anche sorridere, il video circolato in rete che vede protagonista Ignazio La Russa, impegnato a presiedere la seduta di Palazzo Madama… con La Gazzetta dello Sport!

Come testimoniato dai numerosi video apparsi sui social network, a partire da quello filmato da Vista, La Russa è stato pizzicato mentre legge in maniera piuttosto disinvolta il celebre giornale sportivo. Forse qualche notizia sull’Inter, la sua squadra del cuore, o sul calciomercato, ciò che è certo è che il siparietto ha acceso un bel dibattito sul web…

La Russa legge la Gazzetta dello Sport mentre presiede Senato: il video

Ignazio La Russa è stato travolto dalle polemiche su Twitter: molti hanno condannato il suo comportamento poco professionale, soprattutto per un volto delle istituzioni. Il vice presidente del Senato non si può permettere di leggere un giornale sportivo durante una seduta, è il commento più condiviso. Particolarmente trancht Pietro Raffa: “Con La Russa che legge la Gazzetta dello Sport mentre presiede la seduta al Senato abbiamo toccato il fondo per l’ennesima volta”. Ironico, invece, Mauro Berruto del Partito Democratico: “Lo sport, 2% del Pil del Paese, sarà un tema centrale della campagna del Pd, ma la destra gioca d’anticipo: ecco il Sen. Ignazio La Russa che sfoglia la Gazzetta Dello Sport mentre presiede la seduta al Senato di ieri”. C’è anche chi minimizza, riconoscendo una debolezza umana legata alla Rosea, il quotidiano più amato dagli sportivi…

