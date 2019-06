La Russa vs Di Bartolomei, lite in diretta tv/ “Cosa stai dicendo? Fatti eleggere!”

Duro scontro durante il programma L’Aria che Tira (La7), fra il senatore dei Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, e Luca Di Bartolomei, il figlio del celebre calciatore della Roma che si uccise nel 1984 sparandosi un colpo di pistola al petto. Il tema dell’acceso dibattito è la legittima difesa: «Questo è uno dei Paesi più sicuri di Europa, questa è la realtà – dice Di Bartolomei a sostegno di un suo saggio “Dritto al cuore” in cui anticipa la sua tesi – c’è poi la percezione della paura creata da un chiacchiericcio abbastanza modesto e mediocre della politica, che viene ripreso dai giornali e dai tg. In Italia si parla di sicurezza il doppio, se non il triplo, di quanto se ne parli in Francia e in Germania. Bisogna avere profondo rispetto della percezione di paura delle persone, ma questo non ci può allontanare dai dati reali». Di Bartolomei mette in evidenza le falle della legge sulla legittima difesa, e a quel punto La Russa ribatte: «Questa legge non tocca minimamente la possibilità di avere o di non avere un’arma, né obbliga nessuno a difendersi. Il resto è un chiacchiericco di Di Bartolomei». Il fondo il video della rissa

LA RUSSA VS DI BARTOLOMEI, LITE IN DIRETTA TV

«Non so che titoli lui abbia per parlare di chiacchiericcio della politica – ha proseguito il senatore di Fdi – io rispetto il fatto che suo padre si sia suicidato ma questo non gli dà nessun diritto di pensare che la verità possa essere stravolta, dicendo che con questa legge c’è un aumento delle armi. Come si permette di parlare di chiacchiericcio». A quel punto interviene nuovamente Di Bartolomei, che ricorda al suo interlocutore di essere un cittadino e un elettore. «Lei non può parlare di chiacchiericcio – si infuria La Russa – E non capisco perché lei sta seduto lì e noi stiamo seduti qua. Non capisco perché lei è un ospite di riguardo». Nuova risposta del figlio dell’ex calciatore della Roma, e La Russa sbotta a sua volta: (“Che ca**o sta dicendo?”). Poi lo interrompe: “Fatti eleggere”. A quel punto intervengono anche il deputato del Pd, Fiano, e Ferruccio Sansa, giornalista de Il Fatto Quotidiano, tutti in difesa di Di Bartolomei, poi La Russa chiosa dicendo: «Io non sto zittendo nessuno, sta parlando solo lui per tutto il tempo che vuole». Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELLA RISSA LA RUSSA DI BARTOLOMEI





