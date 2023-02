La Sapienza di Roma, Lettere occupata: “No al 41bis”/ Studenti con Alfredo Cospito

Alfredo Cospito, occupata l’Aula 1 de La Sapienza

All’Università La Sapienza di Roma è stata occupata l’aula 1 della facoltà di Lettere. Gli studenti si sono chiusi dentro per manifestare contro il 41bis, al fianco di Alfredo Cospito. Gli universitari hanno annunciato: “Da stasera rimarremo qui e usciremo sabato”. Il motivo è spiegato in uno striscione affisso fuori dall’aula nel quale si legge “Lettere occupata. Al fianco di Alfredo, contro il 41bis”. I gruppi di studenti hanno deciso di occupare l’aula dopo la riunione che si è tenuta nella facoltà. Il gesto serve per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, che si trova al 41bis e che ha superato ormai i 100 giorni di sciopero della fame, che lo hanno portato a perdere più di 40 chili.

Dopo la riunione, gli studenti si sono chiusi all’interno dell’aula e hanno comunicato che resteranno in facoltà fino a sabato. In queste ore lavoreranno per preparare la partecipazione al corteo che si terrà a Roma proprio in solidarietà con Alfredo Cospito. Come si legge sul Corriere della Sera, gli studenti hanno invitato i professori della facoltà a bloccare gli appelli d’esame in questi giorni.

Gli studenti: “Organizziamo il corteo di sabato”

L’incontro pubblico per discutere del caso di Alfredo Cospito si tenuto nel pomeriggio del 2 febbraio. Uno dei componenti dell’assemblea permanente di solidarietà con l’anarchico ha affermato: “Se Alfredo morirà la lotta continuerà e sarà ancora più determinata”. Dall’aula 1 de La Sapienza di Roma, studenti e militanti hanno poi denunciato l’irruzione delle forze dell’ordine nella sede dell’Unione sindacale di base mentre al suo interno si lavorava ai preparativi di alcuni striscioni.

“Il clima di questi giorni è preoccupante perché si sono unite sotto un unico cappello chiamato terrorismo diverse iniziative di solidarietà. Si sta cercando di sviare il coraggio di Alfredo con un dibattito anacronistico” hanno aggiunto gli studenti all’interno dell’aula 1 di Roma. “Siamo qui per organizzare la piazza di sabato, perché sia un corteo partecipato al massimo delle nostre possibilità, tutti possono prendervi parte anche come singoli”, ha spiegato una rappresentante di “Cambiare Rotta” nel corso dell’assemblea, come riporta l’AdnKronos.

