La seconda ondata quanto durerà? “Fino a Natale”/ “Forse siamo già in discesa”

L’Italia è entrata in pieno nella seconda ondata di covid, ma se tutto andrà come previsto è probabile che nel giro di un mese il peggio sia alle spalle. Lo spiega nel dettaglio la divulgatrice scientifica, Margherita De Bac, parlando con il Corriere della Sera: “Se rispettasse la tradizionale durata bimestrale, l’ondata durerà fino a Natale 2020 – le sue parole – andando verso una discesa progressiva”. Il problema principale resta la tenuta del sistema sanitario: “La preoccupazione dei medici è che questa fase «non sia una mareggiata, ma uno tsunami capace di travolgere il sistema sanitario». Lo afferma Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici che chiede al governo misure aggressive”. Rispetto alla prima ondata, questa seconda tornata è comunque decisamente meno letale: “La letalità dell’attuale picco epidemico è molto inferiore a quella osservata in primavera – ha proseguito Margherita De Bac, in collaborazione con Donato Greco, ex direttore generale prevenzione del ministero della Salute, consulente dell’ Oms – anche se sono rimasti uguali i fattori di rischio che condizionano il successo delle cure: l’età media dei deceduti è attorno agli 80 anni, sono presenti nel 95% dei casi altre malattie”.

SECONDA ONDATA QUANTO DURERA’? “CONTAGI RALLENTATI”

Un’altra grande differenza fra prima e seconda ondata sono i tempi dell’epidemia: “Si è ridotto in modo significativo il tempo tra sintomi iniziali e ricovero in ospedale e sono migliorare le capacità diagnostiche e terapeutiche. La severità clinica dei pazienti con sintomi – ha aggiunto – va dal 5% di casi gravi, al 20% con sintomi significativi, al restante 75% con sintomi lievi”. Seconda Margherita De Bac, comunque, vi sono alcuni segnali che fanno pensare ad una discesa: “In genere la sommità della curva viene raggiunta in ogni epidemia a 60-70 giorni dall’inizio – ha spiegato – in questo caso è successo a metà settembre”. Anche l’aumento dei casi clinici in molte regioni sembra contenuto, anche ad esempio in Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia: “Il quadro – conclude – sarà più chiaro la prossima settimana. Bisogna anche tener conto che in questa fase la comunicazione dei dati da parte di servizi travolti dall’emergenza potrebbe essere non sempre tempestiva e completa”.



