La setta di don Barone sta tornando?/ Video, Umberto, la prescelta e… (Le Iene)

La terribile setta di Don Barone è stata smantellata, ma il programma di Italia 1, Le Iene, sta indagando su alcune indiscrezioni che raccontano di come qualcuno sia pronto a riorganizzarla. Le autorità giudiziarie hanno arrestato don Michele Barone, condannando il prete a 12 anni per violenze, ma stando a dei nuovi testimoni la setta esisterebbe ancora. “Io sono stata nella setta per un anno”, ha raccontato la donna al programma di Italia 1, “Don Barone? Si parlava che stesse subendo il calvario di Gesù. Solo che Gesù fu crocifisso, lui è stato arrestato”. Sembra che fra gli ex adepti di Don Barone sia stata scelta una ragazza definita “prescelta”, all’epoca dei fatti minorenne, per portare avanti la squadra, e a cui i fedeli credono ciecamente. La Iena Gaetano Pecoraro ha provato a parlare con i genitori della ragazza, ma senza ottenere alcuna risposta.

DON BARONE, IL RUOLO DELLA SORELLA

E’ poi spuntata la figura di un certo Umberto: “Era un perno principale del gruppo – raccontano ex adepti sempre allo show di casa Mediaset – perché era uno dei più ‘potenti’ spiritualmente del gruppo. Il suo ruolo era stare sempre a fianco a Maria”, che sarebbe poi la prescelta di cui sopra. Sarebbe proprio Umberto a mantenere in piedi la setta di Don Barone, peccato però che questi abbia rimandato al mittente ogni accusa: “Le voci delle persone sono sempre bugie”. Secondo gli ex-adepti, comunque, difficilmente Umberto e Maria potrebbero portare avanti da soli la setta, in quanto servirebbe una vera figura religiosa in grado di prendere il posto di don Barone. E qui entra in gioco la sorella del condannato, “Una monaca non consacrata. Lei avrebbe dovuto prendere il posto del prete”, e stando al racconto degli ex adepti, già in passato avrebbe dimostrato di saperci fare come leader, ovviamente, versione da confermare o smentire fino a prova contraria. Non sono quindi da escludere nuove vittime, suppone Le Iene: “È probabile – dice ancora un’ex adepta – altrimenti voglio dire su quale testa si va a giocare? Ci deve stare qualcuno da esorcizzare”. Clicca qui per rivedere il video del servizio di ieri sera de Le Iene



