La signora di Purity Falls/ Trama film su Rai 2 con Olivia d’Abo

“La signora di Purity Falls” andrà in onda su Rai 2 in seconda serata a partire dalle ore 22.10 di oggi, mercoledì 29 giugno 2022. Una pellicola che si muove tra thriller e dramma, legato indissolubilmente alla tensione. I protagonisti della storia sono Nicole e i suoi figli, Jason (18 anni) e Justine (16 anni), che si trasferiscono a Purity Falls. A cambiare inesorabilmente le loro esistenze, l’incontro con l’imprenditrice Courtney McQueen…

Federica Sciarelli/ “Assorbo il dolore: 63 anni e non dimostrarli, tengo al fisico…”

Curiosità sul film La signora di Purity Falls

“La signora di Purity Falls” dura 95 minuti ed è diretto da Sam Irvin. Non è uscito nelle sale americane, in quanto pensato per il piccolo schermo. Il soggetto, come la sceneggiatura, porta la firma di Shane O’Brien e Jack Bryant. Il cast è di tutto rispetto, almeno per gli amanti della televisione americana: tra i protagonisti troviamo Olivia d’Abo, Kristanna Loken, Beth Broderick, Gary Weeks, Trevor Stines, Autumn Dial e Sloane Avery.

Omicidio Gigi Bici: Barbara Pasetti a processo?/ Le figlie: "Una persona schifosa"

La signora di Purity Falls, la trama del film

Questa la trama de “La signora di Purity Falls” di Sam Irvin, senza ovviamente gli spoiler che potrebbero danneggiare la vostra visione: Un anno dopo la tragica morte del marito, Nicole si trasferisce con i figli Justine e Jason a Purity Falls, dove la gente del luogo li accoglie fin da subito in maniera calorosa. Courtney, la loro ricca vicina di casa di mezz’età, seduce il giovane Jason e ricattandolo lo costringe ad entrare in un giro di gigolò che la donna gestisce. Il ragazzo diventa così il gigolò più richiesto dalle infelici donne della città. Quando però una serie di omicidi sconvolge la comunità, Jason capisce di essere entrato in un giro molto pericoloso per lui e per le persone alle quali vuole bene…

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese verso il Gf vip/ La scoperta della malattia dopo la crisi con Belen Rodriguez

© RIPRODUZIONE RISERVATA