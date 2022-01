LA SPOSA/ Diretta e anticipazioni 16 gennaio: Luisa e Maria, matrimoni uniti ma…

La Sposa fiction Rai 1, diretta ultima puntata 16 gennaio 2022: commento live

Questa sera parte la nuova fiction Rai, “La Sposa“. Sul canale Uno del digitale terrestre è possibile seguire la prima puntata. Vittorio Bassi, il facoltoso veneto, vuole Luisa come sposa: se la vuole portare in Veneto cancellando così i debiti della famiglia. Tuttavia la ragazza non ne vuole sapere di andarsene e la mamma è d’accordo. Per salvare i parenti dai debiti, Maria si offre a Vittorio che accetta. Attraverso un flashback, la protagonista ricorda Antonio, il suo ex fidanzato emigrato in Belgio, con il quale aveva una promessa di matrimonio in ballo. Tuttavia, dopo avergli telefonato scopre che il giovane vive con un’altra donna. Vittorio intanto mostra la sua concezione: “Parli un po’ troppo per essere una donna”. Maria viene azzittita con questa terribile frase. I matrimoni di Luisa e Maria si celebrano insieme (agg. di F.D. Zaza).

La Sposa, location fiction Rai 1: dov'è stata girata?/ La tenuta in Parco della Pellerina a Torino

Calabria 1967

La prima puntata della nuova fiction Rai “La Sposa” è iniziata. La Rai anticipa una seria molto attesa evidenziando la protagonista sul suo account ufficiale di Twitter: “La sua intelligenza e il suo cuore costruiranno per tutti una vita migliore.” In effetti, c’è curiosità circa Maria, una giovane donna che, per salvare la famiglia dall’indigenza, decide di lasciare la Calabria e accettare il matrimonio per procura con un rude agricoltore vicentino, Vittorio Bassi. La protagonista è interpretata da Serena Rossi, sinonimo di bravura, talento, bellezza, eleganza, solarità e semplicità. Nella prima scena vediamo uno spaccata della Calabria nel 1967: alcune giovani ragazze vengono reclutate da un ras della zona in presentazione di alcuni facoltosi veneti. Uno di questi ultimi stufo dell’aspetto inferiore alle sue aspettative delle pretendenti chiede la più carina. “Ho io quel che fa al caso vostro”. Si tratta di Luisa, la sorella più piccola di Maria… (agg. di F.D. Zaza).

Una storia di emancipazione femminile

Tra poco prende il via, su Rai 1, la nuova Fiction in tre puntate “La Sposa“, con Serena Rossi per la regia di Giacomo Campiotti. Un toccante racconto sulla crescita personale e famigliare di una donna ed una struggente storia d’amore, che vede nel cast anche Giorgio Marchesi e Maurizio Donadoni. La Sposa è una serie ambientata nel passato, ma che parla al presente. Affronta tematiche attualissime come l’emancipazione femminile, la parità di genere, e il rispetto delle differenze socio-culturali. Un racconto moderno, che ha per protagonista una figura femminile coraggiosa e forte, un grande esempio di tenacia e riscatto sociale. La serie è ambientata negli anni ’60. Epoca di grandi cambiamenti e di trasformazioni, dal costume alla politica. Ma in alcune zone del Paese sono ancora diffuse pratiche arcaiche come i matrimoni per procura, in cui giovani donne del Sud vengono date in spose a uomini del Nord, per lo più agricoltori. È questa la premessa che innesca il racconto… (agg. di F.D. Zaza).serena

Anticipazioni La Sposa, prima puntata 16 gennaio 2022

Comincia questa sera, domenica 16 gennaio, la nuova serie tv firmata Raiuno con Serena Rossi protagonista. La Sposa è una commovente mini serie che narra le vicende di una donna innamorata di un uomo, ma costretta a sposarne un altro. La storia è ambientata nel passato, anche se i temi trattati appaiono più attuali che mai: dall’emarginazione femminile alla parità di genere, passando per il rispetto e la comprensioni di culture differenti.

La grande protagonista è Serena Rossi, che nella fiction interpreta la giovane Maria, alle prese con una struggente storia d’amore e in cerca di riscatto sociale. La serie tv è prodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy. La sceneggiatura è firmata Valia Santella che ha collaborato alla realizzazione de La Sposa insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. In merito alla trama, al centro della storia troviamo una giovane donna calabrese la quale per garantire un futuro migliore alla sua famiglia decide di accettare un matrimonio per procura con un agricoltore vicentino e trasferirsi al Nord. Le vicende si svolgono nell’Italia degli anni Sessanta, mentre il Paese si trova nel boom economico ma al Sudsono ancora diffuse arcaiche pratiche come questa.

La Sposa: Maria si sacrifica per debiti

E andiamo dunque a scoprire le anticipazioni della prima puntata de La Sposa, in attesa del debutto di questa sera, domenica 16 gennaio, su Raiuno. L’appuntamento con Serena Rossi prevede due episodi: nel primo, ambientato in Calabria a fine degli anni sessanta, la famiglia Saggese decide di accettare un matrimonio per procura al fine di pagare i propri debiti. A sacrificarsi è il personaggio di Maria, che dice sì alla proposta di un agricoltore vicentino di nome Vittorio Bassi, rinunciando così alle sue radici e alla speranza di abbracciare ancora una volta il suo vero grande amore, Antonio, partito per il Belgio.

Ben presto però Maria scopre che il suo vero marito non sarà Vittorio, bensì il nipote Italo. Quando arriva al Nord però, quest’ultimo la rifiuta, poiché ancora sotto shock per la misteriosa scomparsa della moglie Giorgia. Le giornate della protagonista trascorrono tra il lavoro in campagna, l’ostilità delle altre braccianti, l’atteggiamento di Vittorio che la tratta come una serva e il disprezzo di Italo, sul cui conto girano brutte voci. Il solo momento di gioia per la donna è rappresentato da Paolino, figlio di Italo e Giorgia, il quale soffre di crisi epilettiche e che dalla scomparsa della madre vive in stalla con gli animali.

La Sposa, il secondo episodio: la trama

Nel secondo episodio della fiction La Sposa, in onda nella prima serata di oggi di Raiuno, vediamo la protagonista calarsi in una realtà completamente nuova: si ritrova infatti a lavorare tra il noccioleto e il mercato, ma soprattutto è alle prese con la conoscenza di Vittorio, il quale riconoscendo in lei un gran talento decide di assegnarle degli incarichi sempre più importanti.

Maria riuscirà a conquistare la fiducia di Paolino, ed il suo desiderio è quello di vederlo tornare a scuola. Grazie a Carla, sua amica bracciante, convince la maestra a fargli sostenere l’esame per frequentare la terza elementare. Anche con Italo il rapporto migliora, ma la apparente tranquillità sarà ben presto spezzata dal ritrovamento in fondo ad una scarpata di un cadavere. Le voci del posto, infatti, vorrebbero Italo un brutale assassino della moglie…



