La sposa, ultima puntata/ Anticipazioni 30 gennaio: dramma per Italo?

La sposa, anticipazioni e diretta ultima puntata 30 gennaio

Domenica 30 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette l’utlima puntata de La Sposa, la fiction campione d’ascolti con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. L’ultimo appuntamento con La Sposa promette grandi emozioni, ma anche grandi colpi di scena, pronti ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Maria che ha rivoluzionato la propria vita per amore della propria famiglia sposando Italo, un uomo che non aveva mai visto, grazie ad un cuore grande, è riuscita ad affezionarsi ad Italo di cui si è poi innamorata e che è diventato un punto fermo della sua vita.

Oltre a dedicarsi alla propria vita, Maria si è dedicata anche a Paolino a cui ha trasmesso l’importanza di studiare e soprattutto ha provato ad aiutare le donne a rivendicare i propri diritti. Una donna forte, coraggiosa e sempre pronta a lottare per ciò in cui crede. Cosa accadrà, tuttavia, nell’ultima puntata? Maria avrà il lieto fine che merita? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni dell’ultima puntata de La sposa

L’ultimo appuntamento de La sposa terrà tutti con il fiato sospeso. Paolino, il bambino a cui Maria è particolarmente legata, si metterà nei guai portando problemi alla stessa Maria e ad Italo. Il piccolo, infatti, nei pressi del casolare, vedrà un’ombra e, incuriosito, proverà a raggiungerla. Proprio all’interno del casolare, però, scoppierà un incendio che metterà in serio pericolo la salute del bambino. Impaurito, Paolino non proverà neanche a fuggire restando tra le fiamme. La sua assenza, tuttavia, non passerà inosservata.

Nella fiction La sposa ad accorgersi della scomparsa di Paolino sarà proprio Italo che non perderà tempo e si metterà sulle sue tracce sperando di trovarlo il prima possibile. Di fronte all’incendio, nel tentativo di salvare la vita a Paolino, Italo si butterà tra le fiamme e sarà proprio lui a perdere la vita sconvolgendo Maria che, in seguito, sarà costretta, a sua volta, a recarsi in ospedale per alcuni problemi al cuore. Maria, però, non si arrenderà e riuscirà a mantenere anche la promessa fatta ad Italo.



