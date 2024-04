La storia di Tom Destry, Rete 4/ Trama e cast del western con Audie Murphy, oggi pomeriggio (9 aprile 2024)

La storia di Tom Destry, diretto da George Marshall

La programmazione televisiva di Rete 4, nel pomeriggio di questo martedì 9 aprile 2024, a partire dalle ore 16,45, prevede la messa in onda del film di genere western La storia di Tom Destry. La pellicola è stata realizzata nel 1954 negli Stati Uniti d’America dalla Universal International Pictures in collaborazione con DD Beauchamp. La regia di George Marshall, grande cineasta che eccelse anche nella commedia brillante con diversi film con Jerry Lewis e Bob Hope.

Il soggetto è scritto da Max Brand e Felix Jackson, mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Edmund H. North. Il ruolo di direttore della fotografia è stato curato da George Robinson, il montaggio di questo film è stato curato da Ted J. Kent, le musiche della colonna sonora sono state composte da vari artisti tra cui Henry Mancini e Frank Skinner mentre la scenografia è stata firmata da Alexander Golitzen e Alfred Sweeney.

Il protagonista del film La storia di Tom Destry è Audie Murphy, un vero eroe di guerra e soldato più decorato negli USA per la Seconda Guerra Mondiale. Murphy ha preso parte a moltissimi film dei più grandi registi del western, come Don Siegel, Budd Boetticher, George Sherman e molti altri. Completano il cast Marie Blanchard, Lyle Bettger, Thomas Mitchell, Edgar Buchanan, Lori Nelson e Wallace Ford.

La trama del film La storia di Tom Destry: un giovanissimo vice-sceriffo si rivela determinante

Ne La storia di Tom Destry, ci troviamo nel vecchio e selvaggio west e in particolare in una piccola cittadina dove sta per accadere un fatto estremamente increscioso. Lo sceriffo infatti muore in circostanze non del tutto chiarite. La vicenda potrebbe finire nell’occhio degli agenti federali, ma nel frattempo il sindaco e le altre autorità presenti sul territorio sono chiamate a nominare un nuovo sceriffo e purtroppo la scelta finisce per essere ad appannaggio di un ubriacone di nome Reginald.

Un capo malavitoso, Phil Decker, crede di poter manipolare il nuovo sceriffo come meglio crede. Nello specifico si fa avanti per assumere il ruolo di vice sceriffo, ma Reginald è deciso ad occuparsi al meglio di questo genere di attività e infatti smette di bere alcoli e rigetta la proposta dei malavitoso, in quanto deciso ad assumere un’altra persona: Tom Destry. Questa si dimostrerà una scelta vincente fin dall’arrivo del giovane pistolero della piccola cittadina. Inizialmente le cose non sembrano andare bene perché il nuovo sceriffo deve fare i conti con un aiutante che non può assolutamente portare la pistola e inoltre è molto giovane.

Il ragazzo però si dimostra al tempo stesso anche estremamente valido, perché si rende conto nell’immediato che l‘uccisione del vecchio sceriffo è avvenuta per mano del pericoloso fuorilegge Decker. Questo comporta una serie di problematiche e di un vero e proprio scontro per contrastare il tentativo da parte del malavitoso di appropriarsi di tutti i terreni in maniera tale da poter avere importanti benefici dal punto di vista economico della gestione del transito del bestiame in quella zona. Immancabilmente la vicenda si risolverà con uno scontro finale nella quale il giovane vice sceriffo saprà dimostrarsi estremamente valido nell’uso delle armi.

