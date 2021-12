La vita in diretta, non va in onda/ Alberto Matano torna il 3 gennaio 2022

La vita in diretta: Alberto Matano non va in onda

Cambio di programmazione su Rai 1 per lo sciopero dei giornalisti di oggi, mercoledì 29 dicembre. La mobilitazione è stata indetta dall’Usigrai contro “i tagli lineari all’informazione del servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale”. Ne risente soprattuto il palinsesto del daytime: la giornata si è aperta senza “Unomattina“, al suo posto una replica della trasmissione guidata da Monica Giandotti e Marco Frittella. Regolare la messa in onda di “Storie italiane” e “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici. Non andranno in onda, invece, “Oggi è un altro giorno” e “La Vita in Diretta”. Il programma pomeridiano condotto da Alberto Matano non andrà in onda nemmeno giovedì e venerdì, ma tornerà in onda su Rai 1 direttamente lunedì 3 gennaio 2022.

Alberto Matano in quarantena: "Ma non ho Covid"/ "Sto bene. Martedì tornerò in tv..."

La vita in diretta: al suo posto “Aladdin” e il torneo di “Tale e Quale Show”

Senza “Oggi è un altro giorno” e “La vita in diretta” il pomeriggio di Rai 1 fa spazio al film “Aladdin” con Will Smith, diretto da Guy Ritchie, e alla replica del torneo di “Tale e Quale Show”. L’appuntamento finale con il programma di Carlo Conti è andato in onda il 19 novembre 2021: hanno trionfato i Gemelli di Guidonia, davanti a Francesca Alotta e a Stefania Orlando. Il torneo di “Tale e quale Show” è stato visto da 4.056.000 spettatori pari al 21,10% di share. Oggi, mercoledì 29 dicembre, anche il Tg1 andrà in onda in forma ridotta proprio per l’astensione dal lavoro dei giornalisti. Regolarmente in onda “L’Eredità” alle 18.45 e “I Soliti Ignoti – Il ritorno” alle 20.30.

LEGGI ANCHE:

Alberto Matano, perché non è a Ballando con le Stelle 2021?/ "Covid? Sto bene ma..."Alberto Matano/ Auguri di compleanno speciali: mamma e papà "la sorpresa più bella"

© RIPRODUZIONE RISERVATA